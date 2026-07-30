160㎞ 던지면 뭐하나, 또또 방출…심준석 실패로 드러난 고교 유망주 미국행 허상

사진출처=MLB.com

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[스포츠조선 박상경 기자] 이 정도면 더 이상의 도전도 쉽지 않아 보인다.

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한때 '탈고교급 투수'로 불렸던 심준석이 뉴욕 메츠에서도 방출됐다. 메츠는 29일(한국시각) 산하 루키리그팀인 플로리다 콤플렉스 리그(FCL) 메츠의 심준석을 방출했다고 발표했다.

심준석은 올 시즌 FCL 메츠에서 16경기 20이닝 평균자책점이 8.55에 달했다. 피홈런은 단 1개에 그쳤으나 삼진 17개를 잡는 동안 사4구가 35개에 달했다. 폭투 6개, 보크 1개 등 고질인 제구 불안을 털어내지 못한 모습이다.

심준석은 덕수고 3학년이던 2022년 최고 구속 160㎞를 뿌려 화제가 됐다. 신인 드래프트를 앞둔 KBO리그를 두고 팬들 사이에선 '심준석 리그'라 부를 정도로 큰 관심을 받았다. 하지만 심준석은 KBO 대신 메이저리그 도전을 택했고, 계약금 75만달러(약 10억원)에 피츠버그 파이어리츠와 계약했다.

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미국 첫 해인 2023년 심준석은 4경기 8이닝을 던지는 데 그쳤다. 가슴 근육을 다쳐 많은 경기에 등판하지 못했지만 가능성은 보였다는 평가를 받았다. 하지만 이듬해 또 부상이 재발했고, 팔과 어깨에도 문제가 있다는 소식이 전해졌다. 결국 피츠버그는 2024년 7월 31일 심준석을 마이애미 말린스로 트레이드 했다.

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심준석은 부상 재활을 마치고 애리조나 가을리그에 선을 보였다. 하지만 6경기 5이닝 평균자책점 19.80이라는 최악의 결과물에 그쳤다. 탈삼진 5개에 볼넷 12개로 제구 불안이 드러났다. 지난해 FCL 말린스에서도 13경기에서 13⅓이닝을 던졌으나, 평균자책점 12.83, 탈삼진 16개에 4사구 31개를 쏟아냈다. 결국 마이애미는 지난해 8월 그를 방출했다. 이후 심준석은 국내로 복귀해 개인 훈련을 하다 메츠와 마이너 계약을 맺고 다시 미국 도전을 택했지만, 결과는 또 방출이었다.

제77회 청룡기 전국고교야구선수권 대회 덕수고와 장충고의 16강전 경기가 20일 목동야구장에서 열렸다. 덕수고 선발투수 심준석이 역투하고 있다. 목동=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2022.07.20/

심준석의 실패는 고교 졸업 후 메이저리그의 문을 두드리는 유망주들에게 반면교사가 될 만하다. 단순하게 보면 그저 부상으로 제구가 흔들려 부진한 모습을 보인 끝에 방출된 것처럼 여겨질 수도 있다. 그러나 미국에서의 밑바닥 성공이 얼마나 어려운 지를 보여주는 사례라 할 수 있다.

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루키리그는 말 그대로 '연습생' 신분과 다를 게 없는 처지다. 화려한 메이저리그, 그나마 여건이 나은 트리플A와 달리 모든 것을 홀로 책임지고 해결해야 한다. 덕수고 시절 에이스로 활약하면서 수많은 대회에 출전하면서 쌓인 부하를 풀 겨를도 없이 미국으로 건너가 척박한 환경에서 던지면 부상이 없을래야 없을 수 없다. 경기 외적으로도 언어, 문화, 생활 등 적응할 게 한 두 가지가 아닌 상황에서 구단의 지원은 기초적 수준일 뿐이다. 일부 구단들이 싱글A에도 전속 영양사를 두는 사례가 나타나고 있으나, 여전히 대부분의 구단 루키~싱글A팀은 선수들이 사실상 연습생과 다를 게 없는 처지로 뛰고 있다. 이런 가운데 세계 각지에서 모여든 젊은 유망주들과 생존을 걸고 싸워야 한다. 갓 20대에 접어든 어린 선수에게는 가혹한 경쟁 환경이다.

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물론 심준석의 실패는 예견된 수순이라는 평가도 있다. 덕수고 1학년 때부터 강속구를 던진 건 사실이나 제구 불안이 지적된 바 있고, 2학년 때는 부상으로 시즌을 제대로 치르지 못했던 전력 때문. 그러나 KBO 뿐만 아니라 메이저리그에서도 잘 다듬으면 충분히 좋은 재능이 될 수 있다는 평가를 받았던 만큼, 실력이 없었다고 볼 순 없다.

제77회 청룡기 전국고교야구선수권 대회 덕수고와 장충고의 16강전 경기가 20일 목동야구장에서 열렸다. 3회초 2사 2루 덕수고 심준석이 장충고 김준엽에 1타점 2루타를 허용한 후 아쉬워하고 있다. 목동=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2022.07.20/

돌아보면 고교 유망주 실패 사례는 심준석 뿐만 아니라 숱하게 많다. 이럼에도 여전히 미국으로 향하는 발길은 끊이지 않는다. 메이저리거가 됐을 때 얻을 수 있는 보상이 그만큼 크다. 그러나 그 확률을 뚫기가 얼마나 어려운지는 심준석 뿐만 아니라 현재 마이너리그에 몸담고 있는 수많은 한국인 유망주들이 보여주고 있다.

국내 현장에선 수 년 전부터 일부 유망주를 제외하면 "뽑을 선수가 없다"는 말이 들리곤 했다. 특히 투수는 아마추어 시절 제대로 다져지지 않은 기본기가 프로 레벨에서 문제점으로 드러나고, 결국 드래프트 후 다시 만들어야 하는 악순환의 반복을 경험했기 때문. 2020년대 들어 KBO 드래프트 1순위로 입단한 투수 중 1군 로테이션에 확실하게 자리 잡은 경우가 많지 않다는 점은 곱씹어 볼 만하다.

일본도 최근에는 고교 유망주들이 NPB 대신 미국으로 진출하는 사례가 종종 나오고 있다. 그러나 한국과 마찬가지로 성공 사례는 극히 드물다. NPB에서 정상급 활약을 펼치고 포스팅을 거쳐 거액의 계약금을 받고 메이저리그로 가는 선수들과는 대조적이다. 때문에 여전히 고교 졸업 후 NPB 내지 사회인 야구를 거쳐 미국으로 도전하는 게 일반적이다.

심준석은 지난해 마이애미에서 방출된 이후 개인 훈련을 거쳐 메츠와 계약했다. 하지만 올해도 한 시즌을 채우지 못한 채 방출의 아픔을 겪었다. 또 다시 미국 도전을 이어갈지, 국내로 돌아와 병역을 해결하며 2년의 해외 진출 유예 기간을 채운 뒤 KBO 신인 드래프트에 도전할 지 선택해야 하는 상황에 놓였다.

도전과 실패를 마냥 비난할 순 없다. 그러나 촉망받던 재능이 채 피지도 못한 채 시드는 건 안타까운 일일 수밖에 없다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com