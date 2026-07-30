한미일 549SV 노하우 전수한다…'끝판대장' 노하우와 기술이 만났다, '오승환 퍼포먼스 랩' 오픈

30일 대구 라이온즈파크. 은퇴 경기를 앞둔 오승환이 경기 전 기자회견을 하고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.30/

오승환 퍼포먼스랩 엠블럼. 사진제공=오승환 퍼포먼스랩

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[스포츠조선 이종서 기자] '끝판대장' 오승환(44)의 트레이닝 철학과 첨단 스포츠 테크놀로지가 결합된 전문 트레이닝 공간이 대구에 문을 열었다.

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한국 프로야구를 대표한 마무리 투수이자 일본프로야구(NPB)와 메이저리그(MLB)를 거친 오승환 대표는 대구광역시 수성구에 전문 스포츠 트레이닝 및 선수 케어 시스템을 갖춘 '오승환 퍼포먼스 랩(Oh Seung Hwan Performance Lab)'을 오픈했다.

오승환 대표는 현역 시절 한국, 미국, 일본야구를 두루 거치며 549세이브를 기록한 특급 마무리투수다. 오승환 퍼포먼스 랩은 KBO리그와 NPB, MLB에서 쌓아온 경험과 노하우에 글로벌 스포츠 현장에서 활용되는 첨단 스포츠 과학 장비를 접목한 데이터 기반 맞춤형 트레이닝 센터다.

퍼포먼스 랩에는 글로벌 스포츠 현장에서 검증된 최첨단 측정과 분석 장비들이 대거 도입됐다.

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대표적으로 선수의 신체 능력을 정밀하게 평가할 수 있는 'VALD 측정 시스템'이 있다. 이를 통해 근력과 유연성, 관절 가동성, 균형 능력, 신체 좌우 비대칭 등을 측정하고 글로벌 기준 데이터와 비교·분석할 수 있다. 이용자는 자신의 현재 신체 상태와 보완이 필요한 부분을 객관적인 데이터로 확인할 수 있다.

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어깨와 고관절의 가동성 향상을 위한 전문 운동 장비도 도입했다. 또한 초고속 촬영이 가능한 '엣저트로닉(Edgertronic) 카메라'를 활용해 투구 동작에서 나타나는 미세한 움직임과 공의 회전 메커니즘을 정밀하게 분석한다. 분석 결과를 바탕으로 선수 개인에게 최적화된 투구 메커니즘 교정과 부상 예방 솔루션을 제공한다. 퍼포먼스 랩이 자체 개발 중인 투구 모션센서는 스마트폰과 연동해 투구 과정에서 나타나는 관절 가동 범위(ROM)와 각속도 등을 측정·분석하는 시스템이다. 향후 선수별 데이터를 체계적으로 관리하고 훈련 및 컨디셔닝 프로그램에 활용할 예정이다.

사진제공=오승환 퍼포먼스랩

데이터 분석 능력과 현장 지도 경험, 국제 스포츠 행정 및 운영 경험을 갖춘 코치진과 전문 스태프도 합류했다. 삼성 라이온즈 출신 김대우 총괄 코치를 비롯해 박정준 투수·동작 분석 코치, 김성표 유소년·수비 코치가 선수 지도를 담당한다.

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삼성 라이온즈와 KT 위즈에서 트레이닝 파트를 담당했던 황승현 코치와 MLB, 월드베이스볼클래식(WBC) 등 다양한 국제 스포츠 현장에서 행정·운영 경험을 쌓은 KBO 에이전트 구기환 팀장도 오승환 대표와 함께 퍼포먼스 랩을 이끈다.

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오승환 퍼포먼스 랩은 유소년 선수부터 중·고교 엘리트 선수, 프로 선수, 생활체육인까지 폭넓은 이용자를 대상으로 데이터 기반의 개인 맞춤형 솔루션을 제공한다. 주요 프로그램은 ▲투구 메커니즘 초고속 분석 ▲신체 가동성과 근력 데이터를 기반으로 한 트레이닝 ▲글로벌 기준 데이터를 활용한 부상 예방 평가 및 컨디셔닝 ▲유소년 야구 프로그램 등으로 구성된다.

오승환 대표는 "현역 시절 체득한 경험과 노하우에 첨단 장비를 통해 확보한 정밀 데이터를 더해 최적의 트레이닝 환경을 구축했다"며 "유소년 선수들의 올바른 성장부터 엘리트·프로 선수들의 퍼포먼스 향상까지 객관적인 데이터를 기반으로 한 체계적인 솔루션을 제공하겠다"고 밝혔다. 이어 "프로 무대에서 최고의 기량을 유지하기 위해서는 감에만 의존하기보다 객관적인 데이터와 과학적인 트레이닝이 반드시 필요하다"며 "글로벌 데이터와 정밀 분석 장비를 활용해 유소년 및 후배 선수들이 더욱 안전하고 효율적으로 기량을 끌어올릴 수 있도록 돕겠다"고 말했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com