3안타 치면 뭐하나…김혜성 외로운 트리플A 활약, 다저스 콜업 소식은 언제쯤

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[스포츠조선 박상경 기자] 김혜성(LA 다저스)이 트리플A 오클라호마시티 코메츠에서 3안타 무력시위를 했다.

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김혜성은 30일(한국시각) 미국 오클라호마주 오클라호마시티의 치카소 브릭타운 볼파크에서 열린 라스베이거스 에비에이터스(애슬레틱스 산하)전에 5번 타자-2루수로 출전해 4타수 3안타 1볼넷 1득점 1삼진을 기록했다. 하루 전 5타수 무안타 3삼진으로 아쉬움을 남겼던 김혜성은 이날 3안타로 시즌 타율을 0.276에서 0.286으로 끌어 올리는 데 성공했다.

팀이 1-0으로 앞선 2회말 선두 타자로 나선 김혜성은 라스베이거스 선발로 나선 대만 국가대표 투수 좡천중아오에게 헛스윙 3구 삼진으로 물러났다. 바깥쪽을 집요하게 공략당했으나, 대응하지 못한 게 아쉬웠다.

하지만 곧 반등했다. 김혜성은 4-1이 된 3회말 2사 주자 없는 상황에서 좡천중아오가 뿌린 2구째 88.7마일 한가운데로 몰린 직구를 공략, 좌전 안타를 만들었다. 5회말에는 선두 타자로 나서 2S의 불리한 카운트에서 몸쪽 낮은 코스로 떨어진 좡천중아오의 81마일 체인지업을 걷어올려 우선상 2루타를 만들었고, 잇달아 나온 후속타 속에 3루와 홈을 차례로 밟았다. 김혜성은 7회말에도 1사후 좌전 안타로 출루했고, 후속타로 2루를 밟은 가운데 나온 적시타 때 다시 홈인했다. 8-1이 된 8회말 2사 2루에서 볼넷을 고른 뒤 나온 후속 타자 스리런포 때 홈으로 돌아와 3득점째를 기록했다. 오클라호마시티는 이날 라스베이거스에 11대2로 이겼다.

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김혜성은 지난 5월 30일 오클라호마시티로 내려온 뒤 두 달 째 트리플A에서 뛰고 있다. 2할 후반대 타율과 3할 중반의 출루율을 기록 중이지만, 삼진이 좀처럼 줄지 않고 있는 게 아쉽다.

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다저스 로스터에서도 빈틈을 찾기 쉽지 않다. 무키 베츠와 토미 에드먼 키스톤 콤비가 버티고 있는 가운데, 최근엔 키케 에르난데스까지 부상을 털고 복귀했다. 스프링캠프에서 경쟁했던 알렉스 프리랜드가 키케와 자리를 맞바꿨지만, 베테랑 유틸리티 미겔 로하스가 버티고 있다. 지난 시즌 월드시리즈 우승을 거둔 내야진이 완성된 상황에서 김혜성이 현재 활약으로 데이브 로버츠 감독의 시선을 끌기는 어려운 상황이다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com