'한화 내년에 잡을 수 있나' 고국에서도 열광한다 "역대 최다승 환상적"

21일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화 왕옌청이 훈련을 위해 그라운드로 나서고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.21/

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[스포츠조선 나유리 기자]아시아쿼터 투수 가운데 유일하게 10승을 앞두고 있는 왕옌청의 활약에 고국 대만도 열광한다.

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한화 이글스 아시아쿼터 투수 왕옌청은 29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 롯데 자이언츠와의 홈 경기에 선발 투수로 등판해 7이닝 1안타(1홈런) 2탈삼진 1볼넷 2실점으로 호투를 펼쳐 승리 투수가 됐다. 1회초 연속 안타로 무사 1,3루 위기에 몰렸던 왕옌청은 빅터 레이예스를 상대로 투심을 던져 병살타를 유도해내며 실점과 2아웃을 맞바꿨다. 2사 후 한동희에게 솔로 홈런을 얻어맞은 것이 아쉬웠지만, 이후로는 완벽한 투구였다. 2회 이후로는 특별한 위기도 없이 홀로 7이닝을 책임졌다. 최근 매 경기 힘든 싸움을 하고있는 한화 입장에서는 엄청나게 큰 도움이 되는 투구 결과다. 팀도 5대3으로 승리했다.

이날 등판을 포함해 왕옌청은 올 시즌 20경기에서 9승4패 평균자책점 3.54의 성적을 기록 중이다. 후반기 첫 등판에서 키움 히어로즈를 상대로 7실점(3자책)을 하며 흔들렸으나 이후 2경기에서 연속 7이닝 호투를 펼쳤다. 어느덧 10승까지 바라보고 있다.

현재 선발로 뛰는 리그 아시아쿼터 투수들 가운데 가장 꾸준하고, 가장 좋은 성적을 내는 투수가 바로 왕옌청이다.

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당연히 고국 대만에서도 왕옌청에 대한 관심을 꾸준히 보이고 있다. 'ET투데이'는 29일 "왕옌청이 150km의 환상적인 공을 던졌다", "왕옌청의 투구에 한국 언론에서도 극찬이 쏟아졌다", "한화 감독도 왕옌청의 투구 실력에 극찬했다"고 보도했고, 'NOW뉴스'도 "왕옌청이 7이닝 호투로 시즌 9승을 거뒀다. 대만 출신 KBO리그 투수의 역대 최고 성적이다. 현재 아시아쿼터로 활약 중인 선수들 중에서도 최다승"이라며 감격했다.

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화가 9대3으로 승리하며 2연승을 달렸다. 승리투수가 된 왕옌청이 화이트, 짐머맨과 함께 더그아웃으로 향하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

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올 시즌부터 정식 도입된 아시아쿼터 제도는 구단별로 희비가 갈린다. 아시아쿼터 선수가 좋은 활약을 펼쳐주며 전력에 확실한 플러스가 되는 팀도 있지만, 반대로 기대 이하의 퍼포먼스로 이미 퇴출됐거나 새 선수로 교체 후에도 별 효과가 없는 팀들도 있다. 특히 아시아쿼터 투수를 선발로 쓰는 팀(KIA, SSG, NC, LG) 중 왕옌청이 가장 성적이 좋다.

한화 또한 왕옌청이 있어 아시아쿼터 자리에 대한 고민 없이 후반기를 맞이했지만, 내년은 장담할 수 없다. 왕옌청의 올 시즌 연봉은 10만달러(약 1억4000만원)에 불과하다. 일본프로야구(NPB) 육성 선수 신분일때는 이보다 훨씬 낮은 연봉을 받았지만, KBO리그에서 이렇게 검증을 끝낸 이상 내년 몸값은 더욱 뛸 수밖에 없다.

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문제는 규정이다. 리그 규정상 아시아쿼터는 재계약 시에도 매년 최대 10만달러만 인상할 수 있다. 만약 왕옌청이 그 이상으로 몸값이 뛴다면, 한화가 잡을 수 있는 방법은 아시아쿼터가 아닌 외국인 선수 한 자리를 왕옌청에게 주는 것 뿐인데, 메이저리그 출신 선수들과의 경쟁력에서도 앞설 수 있을지는 아직 의문부호가 붙는 것도 사실이다.

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잘할 수록 재계약에 대한 고민이 커진다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com