작년 11G→올해 1G '먹튀' 스넬 싱글A 대폭격. 4이닝 9K 무실점. ML복귀 다와간다[ML리뷰]

LA 다저스 블레이크 스넬. AP 연합뉴스

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[스포츠조선 권인하 기자]LA 다저스의 왼손 에이스 블레이크 스넬이 점점 메이저리그 복귀에 다가서고 있다

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스넬은 30일(이하 한국시각) 온타리오 타워버저스 유니폼을 입고 콜로라도 로키스 산하의 프레스노 그리즐리스와의 싱글A경기에 선발등판했다.

지난 5월 부상자 명단에 오른 뒤 세번째 재활 등판에서 싱글A의 유망주들에게 메이저리그 톱클래스 투수의 진면목을 보였다. 4이닝을 던져 1안타 무4사구 9탈삼진 무실점의 폭격을 한 것.

지난 두번의 재활등판은 트리플A에서 했는데 이번엔 싱글A였고 실력차가 있다보니 쉽게 피칭을 했다.

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1회초 애쉴리 안두하를 삼진 처리하며 출발한 스넬은 2번 로이니어 에르난데스에게 중전안타를 허용. 하지만 3번 크리스티안 아귈레스를 헛스윙 삼진으로 잡은 뒤 4번 윌더 달리스를 2루수앞 땅볼로 잡고 1회를 마쳤다.

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2회초엔 3명의 타자를 모두 헛스윙 삼진으로 돌려세운 스넬은 3회초도 자신이 아웃카운트 3개를 모두 처리했다. 첫 타자 카일 포섬도 헛스윙 삼진으로 처리해 4타자 연속 삼진을 기록한 뒤 9번 랜딘 비두렉의 타구를 자신이 직접 잡아 1루로 뿌려 2아웃을 만들었다. 1번 안두하를 또 헛스윙 삼진으로 잡고 마무리.

LA 다저스 블레이크 스넬. AP 연합뉴스

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3회까지 1안타 7탈삼진 무실점의 압도적 피칭을 보여준 스텔은 투구수 47개를 기록. 4회초에도 나온 스넬은 자신에게 유일한 안타를 친 에르난데스를 헛스윙 삼진으로 잡아낸 뒤 3번 아귈레스를 2루수앞 땅볼로 처리했고, 달리스를 헛스윙 삼진으로 잡고 자신의 피칭을 마무리했다.

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스넬은 지난해 5년 총액 1억8200만달러에 다저스로 이적했지만 부상으로 11경기 등판에 그쳤고, 올해도 부상에 1경기만 등판하며 '먹튀' 투수가 되고 있다. 올시즌 개막전 어깨 피로 증세로 이탈했고 지난 5월 10일 애틀랜타 브레이브스전에 복귀해 최고 98.1마일(약 157.9㎞)의 빠른 공을 뿌렸지만 3이닝 6안타 2볼넷 5실점(4자책)의 부진을 보였다. 그리고 다음 등판에 앞서 팔꿈치 통증으로 부상자 명단에 올랐다.

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최근 두차례 트리플A에서 재활 등판을 했었다. 19일엔 1⅓이닝 동안 32개를 던지며 1안타 1볼넷 4탈삼진 무실점을 기록했었고, 25일엔 투구수를 49개로 늘리며 2⅔이닝 동안 2안타 3탈삼진 1실점을 했다. 이번엔 투구수를 60개로 더 늘리면서 차근차근 투구수를 높이면서 메이저리그 복귀 일정을 소화하고 있다. LA 다저스는 스넬이 없음에도 67승40패, 승률 6할2푼6리를 기록, 메이저리그 전체 승률 1위를 달리며 또한번의 월드시리즈 우승을 향해 전진하고 있다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com