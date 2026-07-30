더위먹은 쌍둥이? 필승조 총출동에도 1이닝 9실점 → 투수 교체 실수 → 포수 교체까지…3일만에 재현된 '챔피언'의 악몽 [잠실포커스]

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 4회초 투구를 마친 김영우가 더그아웃으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.29/

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회초 1사 만루 김진성 박동원 배터리가 데이비슨에 2타점 2루타를 맞아 역전을 허용하며 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.29/

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회초 2사 만루 김윤식이 우강훈과 교체되며 마운드에 오른 뒤 다시 이우찬으로 교체되며 발걸음을 옮기고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.29/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] 1이닝 9실점이라니. 뜨거운 날씨에 잠실을 찾았던 홈팬들이 경기가 끝나기도 전에 줄줄이 자리를 뜬 이유가 있다.

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쌍둥이가 자랑하는 필승조가 총출동했지만, 너나할 것 없이 무너졌다. 급기야는 머리가 복잡해진 투수코치가 교체할 투수의 이름을 잘못 부르는 실수까지 나왔다.

29일 잠실구장에서 벌어진 일이다. LG 트윈스는 키움 히어로즈와 4시간 26분간 혈투를 벌인 끝에 11대18로 대패했다.

어느덧 2위 KT 위즈와 3경기반 차이로 벌어졌다. KT보다 4위 KIA 타이거즈(3경기 차이)가 더 가까워졌다.

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LG 선발 웰스는 3이닝 5실점, 키움 선발 하영민은 3⅔이닝 7실점으로 일찌감치 마운드를 떠났다.

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그래도 LG가 7-5로 앞선 상황, 승부는 불펜 싸움에서 갈렸다. LG 필승조들이 키움 타선에 속수무책으로 난타당했다.

김영우는 흔들거리는 와중에도 4회를 1실점으로 막았다. 하지만 멀티이닝에 돌입하자 버티지 못했다. 1사 후 권혁빈에게 안타, 여동욱에게 볼넷을 준 뒤 베테랑 김진성에게 마운드를 넘겼다.

7일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. LG 염경엽 감독이 생각에 잠겨 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.07/

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그리고 김진성이 보기드물게 완전히 무너졌다. 김진성은 아웃카운트 하나 잡지 못하고 서건창에게 안타, 안치홍에게 밀어내기 사구, 맷 데이비슨에게 2타점 2루타를 얻어맞은 뒤 교체됐다.

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또다른 필승조 우강훈도 매타작을 피하지 못했다. 박찬혁에게 2타점 적시타를 내줬고, 임병욱 김건희에게 연속 안타, 이형종의 땅볼 때 1점, 그리고 우강훈의 폭투로 또 1점을 내줬다. 이미 점수는 역전을 넘어 7-12까지 벌어져있었다.

그래도 5회는 끝나지 않았다. 우강훈이 권혁빈 여동욱에게 연속 볼넷을 허용해 2사 만루. 결국 김광삼 LG 투수코치가 또 올라왔다.

여기서 코치의 실수까지 나왔다. 당초 LG는 좌완 이우찬을 교체 투입하려고 몸을 풀어뒀던 상황. 하지만 대기 시간이 길어지면서 이우찬은 워밍업을 멈추고, 대신 김윤식이 몸을 풀고 있었다.

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회초 2사 만루 김윤식이 우강훈과 교체되며 마운드에 오른 뒤 다시 이우찬으로 교체되고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.29/

통상 투수교체는 마운드에 오르는 투수코치(또는 감독)이 주심에게 새 투수의 이름을 전달하고, 마운드에 올라 투수를 바꾸게 된다.

그런데 마운드에 오르던 김광삼 코치의 머릿속엔 '좌완' 밖에 없었던 모양. 자신도 모르게 김윤식 대신 이우찬의 이름을 꺼냈다.

심판은 김윤식의 등판을 막았고, 그제서야 LG 벤치는 실수를 깨달았다. 이미 심판에게 교체를 전한 이상 곧바로 교체는 불가능했다. 이우찬은 서건창에게 2타점 적시타를 허용했다.

할 수 있는 건 다 하자는 분위기였을까. 급기야는 주전 포수 박동원 대신 이주헌을 교체 투입했다. 안치홍을 2루 땅볼로 잡아내며 1이닝 9실점으로 이닝을 끝냈다.

LG는 지난 26일 대전 한화 이글스전 당시 4-4로 맞서던 8회 무려 10실점 하며 무너진 바 있다. 3일만에 비슷한 상황이 또 재현됐다. 선발진은 여전히 불안한데, 한시즌을 버텨온 필승조마저 흔들리고 있다. 치리노스의 재계약과 퇴출, 손주영의 마무리 전환으로 인한 선발 공백을 시즌 초에는 웰스가 잘 메워줬지만, 점점 균열이 커진 모양새. 여기에 불펜마저 흔들리고 있다.

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. LG가 5대3으로 승리했다. 경기를 끝낸 카라스코 등 LG 선수들이 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

불펜 구멍을 메우기 위해 다급하게 영입했던 162㎞ 강속구 투수 약셀 리오스는 기대에 미치지 못했고, 다시 메이저리그 112승에 빛나는 산전수전 다겪은 87년생 외국인 선발투수 카를로스 카라스코로 교체했다.

이대로라면 반등이 만만찮다. 이제 외국인 교체 카드도 다 썼고, 오는 8월 1일로 예정된 카라스코의 첫 등판만 기다리는 처지가 됐다. 마무리 손주영이 블론 없이 20세이브를 올렸지만, 거기까지 이어가질 못하고 있다.

잠실=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com