오타니 멀티히트! 부상 복귀한 디아즈가 경기 마무리…파헤스 3안타 2타점→LAD 4-2 승리

오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]LA 다저스의 오타니 쇼헤이가 멀티히트를 기록하면서 팀의 승리에 기여했다.

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다저스는 30일(한국시각) 미국 캘리포니아주 LA의 다저 스타디움에서 열린 시애틀 매리너스와의 2026시즌 메이저리그 홈경기에서 4-1로 승리했다.

다저스의 선발 투수로는 에릭 라우어가 등판했다. 타선에는 오타니 쇼헤이(지명타자)-앤디 파헤스(중견수)-프레디 프리먼(1루수)-맥스 먼시(3루수)-토미 에드먼(2루수)-무키 베츠(유격수)-카일 터커(우익수)-테오스카 에르난데스(좌익수)-돌튼 러싱(포수)가 섰다.

다저스는 1회말부터 경기를 앞서나갔다. 파헤스가 상대 선발투수 에머슨 핸콕을 상대로 좌측 담장을 넘기는 솔로 홈런을 쏘아올렸다.

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3회말에는 프리먼이 핸콕을 상대로 내야 안타에 성공하면서 3루주자 오타니가 홈으로 들어왔다.

앤디 파헤스. AFP연합뉴스

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4회말 파헤스의 방망이가 또다시 불을 뿜었다. 핸콕을 상대로 내야안타를 때리면서 3루주자 베츠를 홈으로 불러들였다.

6회말에는 오타니가 중전 2루타를 터뜨리면서 1루에 있던 러싱이 홈플레이트를 밟았다. 오타니는 3회말 안타에 이어 2루타까지 기록하면서 멀티히트에 성공했다. 다저스는 4-0으로 리드하면서 승기를 굳혔다.

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시애틀은 라우어를 좀처럼 공략하지 못했다. 라우어는 6이닝을 1피안타 무자책으로 막아냈다. 볼넷은 1개를 내줬으며 탈삼진 4개를 마크했다.

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반면 핸콕은 5이닝동안 8피안타 3자책 1볼넷 탈삼진 3개로 부진했다.

시애틀의 첫 득점은 8회초에 나왔다. 2사 주자 2루 상황에서 콜 영이 좌중간에 안타를 때려내면서 한 점을 만회했다.

에드윈 디아즈. AP연합뉴스

이날 경기의 마무리는 부상에서 복귀한 에드윈 디아즈가 했다. 디아즈는 1사 상황에서 도미닉 캔존에게 인정 2루타를 얻어 맞았고, 조시 네일러의 적시 2루타까지 터지면서 실점했다. 다저스가 4-2로 쫓기는 상황이 나왔다. 하지만 디아즈는 더이상 실점을 허용하지 않았고, 다저스의 승리를 지키는데 성공했다. 해당 경기에서 파헤스는 4타수 3안타 2타점을 뽑아내면서 승리의 주역이 됐다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com