4안타 폭발→드디어 타율 1위 탈환 이정후 동료 '타격 천재', 누가 살래?

마침내 메이저리그 타격 선두로 올라선 샌프란시스코 자이언츠 루이스 아라에즈. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]3차례 타격왕에 빛나는 샌프란시스코 자이언츠 루이스 아라에즈가 마침내 타율 1위로 나섰다.

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아라에즈는 30일(이하 한국시각) 오라클파크에서 열린 밀워키 브루어스와의 홈경기에 리드오프 2루수로 출전해 5타수 4안타 2타점 1득점의 맹타를 터뜨리며 16대3 대승을 선봉에서 이끌었다.

이로써 아라에즈는 타율 0.331(408타수 135안타)을 마크, 지난 5월 중순 이후 줄곧 타격 1위를 달리던 마이애미 말린스 오토 로페즈를 제치고 양 리그 합계 타격 순위 맨꼭대기로 올라섰다.

아라에즈는 전날까지 타율 0.325로 0.328이었던 로페즈에 3리차 뒤져 있었다. 하루에 4안타를 뽑아내며 위치를 뒤집은 것이다.

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로페즈는 같은 날 필라델피아 필리스전에서 5타수 2안타를 치며 타율 0.329로 1리를 높였다. 그럼에도 아라에즈가 역전에 성공한 것이다. 아라에즈가 로페즈의 타율을 앞지른 것은 4월 28일 이후 93일 만이다.

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두 선수에 이어 휴스턴 애스트로스 요단 알바레즈(0.321), 피츠버그 파이어리츠 닉 곤잘레스(0.315), 샌프란시스코 이정후(0.302), LA 다저스 프레디 프리먼(0,302), 탬파베이 레이스 얀디 디아즈(0.301) 순으로 3할 타율을 기록 중이다. 7명의 타자가 3할대라는 얘기다. 작년 3할 타자는 7명이었다.

이정후. AFP연합뉴스

이정후는 이날 경기에서 5번 우익수로 선발출전해 6타수 2안타 3타점 1득점의 활약을 펼치며 승리에 힘을 보탰다. 시즌 98경기에서 371타수 112안타, 6홈런, 40타점, 52득점, OPS 0.769를 마크했다.

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1회말 첫 타석에서 1루수 직선타로 물러난 아라에즈는 3-0으로 앞선 2회 주자없는 두 번째 타석에서 첫 안타를 만들어냈다. 상대 좌완 선발투수 토마스 파논의 2구째 90.5마일 높은 직구를 끝어당겨 우측으로 흐르는 안타를 쳤다. 그러나 후속타 불발로 더 진루하지는 못했다.

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아라에즈는 3-2로 앞선 5회 선두타자로 나가 우완 채드 패트릭의 3구째 95.7마일 한복판 싱커를 밀어쳐 이번에는 좌익수와 유격수 사이에 떨어지는 빗맞은 안타를 날렸다. 이어 후속타로 2루로 진루한 아라에즈는 라파엘 데버스 타석에서 3루 도루에 성공했지만, 역시 후속타 불발로 득점하지는 못했다.

루이스 아라에즈가 6회말 적시타를 타뜨리고 1루로 나가 세리머니를 하고 있다. 사진=MLB.TV 캡처

아라에즈는 4-2로 앞선 6회 4번째 타석에서는 만루 상황에서 적시타를 터뜨렸다. 좌완 애런 애시비의 초구 가운데 높은 코스로 날아든 97.5마일 싱커를 받아쳐 깨끗한 중전안타를 날리며 3루주자 다니엘 수색을 홈으로 불러들였다. 이번에는 후속 공격 때 홈을 밟아 득점을 올렸다.

그는 10-3으로 점수차가 크게 벌어진 7회 무사 1,2루 찬스에서도 적시타를 날렸다. 우완 브라이슨 윌슨의 92.9마일 직구를 밀어쳐 우중간에 떨어지는 안타를 쳐 2루주자 드류 길버트를 불러들였다. 아라에즈는 8회 타석에서 대타로 교체됐다.

루이스 아라에즈. Imagn Images연합뉴스

아라에즈는 올시즌 후 FA가 된다. 이에 따라 이번 여름 트레이드가 유력하게 점쳐지는 선수다. 샌프란시스코가 트레이드 데드라인(8월 4일 오전 7시)까지 그를 내다팔 공산이 크다. MLB.com은 아라에즈의 유력 행선지로 탬파베이를 꼽았다.

2022~2024년까지 3년 연속 타격왕을 차지했던 아라에즈가 타격 1위의 신분으로 샌프란시스코를 떠날 지 지켜볼 일이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com