'저지-벨린저-이정후' MVP 외야진 렛츠고! → 양키스 트레드설 모락모락

KANSAS CITY, MISSOURI - JULY 21: Jung Hoo Lee #51 of the San Francisco Giants talks with teammate Heliot Ramos #17 prior to the game against the Kansas City Royals at Kauffman Stadium on July 21, 2026 in Kansas City, Missouri. Jay Biggerstaff/Getty Images/AFP (Photo by Jay Biggerstaff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Jul 25, 2026; San Francisco, California, USA; San Francisco Giants right fielder Jung Hoo Lee (51) jogs to the dugout after hitting a three run home run against the Los Angeles Angels during the third inning at Oracle Park. Mandatory Credit: Kelley L Cox-Imagn Images

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - JULY 25: Jung Hoo Lee #51 of the San Francisco Giants celebrates with Casey Schmitt #10 after hitting a three-run home run in the bottom of the third inning against the Los Angeles Angels at Oracle Park on July 25, 2026 in San Francisco, California. Lachlan Cunningham/Getty Images/AFP (Photo by Lachlan Cunningham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 한동훈 기자] 뉴욕 양키스가 한국과 미국의 MVP 출신으로 외야를 꽉 채울 수 있을까. 이정후가 양키스의 트레이드 타깃으로 떠올랐다.

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미국 양키스 전문 미디어 '핀스트라이프 앨리'는 30일(한국시각) '이정후는 다듬어진 방망이 컨트롤 능력이 명백하다. 양키스는 최근 몇 시즌 동안 정교함과 장타력 사이에 균형을 찾으려 애써왔다. 양키스 타선에 컨택 중심의 색깔을 입혀줄 수 있다'고 기대했다.

양키스는 외야 보강이 절실하다. 애런 저지에 이어 코디 벨린저까지 줄부상으로 이탈했다. 둘 모두 빨라야 8월 중순 이후에 돌아올 전망이다.

핀스트라이프 앨리는 '양키스에서 가장 신뢰할 수 있는 주전 외야수 두 명이 장기간 자리를 비웠다. 양키스는 아메리칸리그 동부지구 경쟁에서 살아남기 위해 우수한 타자를 보강해야 한다'고 주장했다.

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30일 현재 양키스는 61승 47패 승률 5할6푼5리로 디비전 2위다. 1위 탬파베이 레이스에 2.5경기 뒤졌다. 3위 보스턴 레드삭스가 4.5경기 뒤에서 추격 중이다.

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매체는 이정후가 훌륭한 대안이 될 수 있다고 평가했다.

매체는 '양키스가 이정후를 영입한다면 단순 임시방편용 옵션에 그치지는 않을 것이다. 이정후는 외야 세 포지션을 모두 소화할 수 있다. 요즘 시대에 보기 드문 3할 타자다. 삼진을 가장 안 당하는 선수 중 한 명이다. 어깨가 강하고 주루 센스가 뛰어나다. 라인드라이브 타구를 생산하는 좌타자다. 좌타 친화적인 양키스타디움의 우측 펜스 덕을 볼 수 있다'고 장점을 열거했다.

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이어서 '이정후는 또한 클러치 히터다. 득점권 타율 3할1푼3리, 2아웃 타율 4할6리다. 하이레버리지 상황에서는 3할8푼9리'라고 칭찬했다.

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단점도 소개했다. 매체는 '볼넷이 적고 뚜렷한 파워히터는 아니다. 뛰어난 수비수로 분류되지는 않는다. 오라클파크에서 중견수로 뛰다가 우익수로 옮겼다. 벨린저와 저지가 복귀하면 코너 외야수로 고정될텐데 이정후는 견고한 중견수 수비력을 증명해야 한다'고 지적했다.

이정후가 저지 벨린저와 함께 양키스타디움 외야에 선다면 MVP 외야진이 완성된다. 벨린저는 2019년 내셔널리그 MVP다. 저지는 2022년 2024년 2025년 아메리칸리그 MVP다. 이정후는 2022년 KBO리그 MVP다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com