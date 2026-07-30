"현장의 강력한 요청" 후반기 대반전 → 5년만의 우승 야망 뜨겁다! KT, 깜짝 외인 교체 배경 "사구+볼넷 모두 1위…안정감 부족했다" [SC비하인드]

데이비스 대니엘. 사진=AP연합뉴스

데이비스 대니엘. 사진=AP연합뉴스

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[스포츠조선 김영록 기자] 순위표에선 2번째지만, 지금 전력만으론 부족하다고 판단했다. KT 위즈가 2021년 이후 5년만의 한국시리즈 우승 도전을 위한 결단을 내렸다.

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KT는 30일 새로운 외국인 선수 데이비스 대니엘(29)의 영입을 발표했다. 단기 대체 아닌 외국인 선수 교체다. 계약 총액은 40만 6000달러(약 5억8400만원)다.

대신 맷 사우어에게 작별을 고하게 됐다. 지난해 LA 다저스 개막엔트리에 이름을 올렸던 그는 시즌전 1선발 후보로 주목받았지만, 올시즌 18경기 101⅓이닝을 소화하며 7승5패 평균자책점 4.88에 그쳤다. 지난 26일 부산 롯데 자이언츠전(3이닝 8실점) 부진이 결정타가 됐다.

평균 6이닝을 밑도는 투구이닝도 아쉽지만, 무엇보다 안정감이 아쉬웠다. 올시즌 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책 이하) 9회로 성공률 50%다. 이는 고영표(55.6%) 소형준(61.5%) 등 KT가 자랑하는 토종 선발진보다도 낮은 수치다.

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5~6이닝을 버텨내는 힘은 있지만, 1선발답게 구위로 상대를 압도하거나 조금더 긴 이닝을 끌고 가는 무게감은 부족했다. 올해 완투나 완봉은 물론 없고, 6이닝 넘게 던진 것도 단 2번 뿐이다. 선발을 길게 끌고 가는 사령탑의 성향상 이닝을 채운 느낌도 있다.

4일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KBO리그 KT와 LG의 경기. 7회 강판 당하는 KT 선발 사우어. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.04/

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리그 대표 이닝이터인 제임스 네일(KIA 타이거즈, 115⅔이닝) 라울 알칸타라(키움 히어로즈, 113이닝)를 필두로, 올시즌 사우어보다 많은 이닝을 소화한 투수는 14명이나 된다. 그중엔 '고퀄스' 고영표 포함 토종 투수도 6명이나 있다.

반면 사우어는 볼넷(45개, 1위)과 몸에맞는볼(13개, 공동 1위)은 리그에서 가장 많았다. 나도현 KT 단장은 "사구나 볼넷이 워낙 많다보니 벤치에서 경기를 운영하는데 어려움이 있었고, 사우어 자신도 자신의 기량을 100% 발휘하지 못했다. 현장의 강력한 (교체)요청이 있었다"고 설명했다.

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외국인 투수 품귀라는 말이 나오는 와중에 이뤄진 새 외국인 선발 영입이다. 한 선수에게 복수의 구단이 달려들어 경쟁을 벌이고, 계약 직전 갑자기 40인 로스터에 이름을 올리면서 이탈하는 등 스카우트진의 고충이 이만저만이 아니다.

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나도현 단장은 "우리도 좋은 투수를 오랫동안 찾았고, 또 기다렸다. 아무래도 시장 상황이 뜻대로 풀리지 않았다"면서 "앞서 앨런 로건의 경우 이미 한국을 경험했던 선수고, 다저스에서 이전 대비 많은 변화가 있었다는 판단 하에 완전 영입을 결정했었다. 대니엘 역시 사우어 대신 영입하는 투수인 만큼, 1선발급 활약을 해주면 좋겠지만, '안정감'에 조금더 무게를 뒀다"고 강조했다.

17일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 1회 마운드에 오른 KT 선발 사우어. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.17/

대니엘은 2019년 LA 에인절스의 7라운드(전체 211번) 지명을 받아 메이저리그에 입문한 투수다. 이후 애틀랜타 브레이브스와 신시내티 레즈를 거쳤다. 빅리그 통산 성적은 12경기 2승6패, 평균자책점 5.13이다.

KT는 대니엘이 '선발 전문투수'라는데 특히 주목했다. 대니엘은 마이너리그 통산 117경기 중 106경기에 선발로 등판했다. 올해 성적은 루이빌 배츠(신시내티 산하 트리플A) 소속으로 19경기(선발 18)에 등판, 5승8패 평균자책점 4.71을 기록했다. 마이너 통산 성적은 31승43패 평균자책점 4.68이다.

압도적인 직구를 지닌 투수는 아니다. 평균 구속 145㎞ 안팎의 직구에 다양한 변화구와 안정된 투구폼을 지녔다는 평가.

사진제공=KT 위즈

KT의 경우 9월 아시안게임에 선발투수 소형준-오원석, 마무리투수 박영현이 한꺼번에 차출된다. 외국인 투수의 중요성이 한층 더 커진다. 때문에 보다 안정적인 경기 운영과 탄탄한 전력 구성에 초점을 맞춘 모양새다.

결국 가을야구까지 끌고 가면 승산이 있다는 자신감이다. 여차하면 가을무대에서도 1선발로 쓸 수 있는 소형준이란 토종 선발의 존재감도 크다.

나도현 단장은 "그간 팀을 위해 열심히 던져준 사우어와 보쉴리에게 고맙다는 뜻을 꼭 전하고 싶다"고 강조했다.

대니엘은 내달 1일 오후 입국 예정이다. 오는 2일 수원 한화 이글스전에 앞서 KT 선수단에 합류한다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com