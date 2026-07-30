다시 카우보이 정장 '수호신' 모드로… 1.5경기 차 쫓기는 삼성, 페덱이 또 한 번 구원자 될까

30일 오후 특유의 선발 루틴인 카우보이 정장차림으로 출근하는 크리스 페덱. 대구=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

30일 오후 특유의 선발 루틴인 카우보이 정장차림으로 출근하는 크리스 페덱. 대구=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]30일 오후 2시 40분, 대구 삼성라이온즈파크에 건장한 한 남자가 출근을 위해 차에서 내려 로비로 들어섰다.

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머리에는 카우보이 모자를 쓰고, 블랙 톤의 정장과 가죽 부츠를 착용한 채 라커룸으로 향하는 인물. 이날 KIA 타이거즈와의 홈경기에 선발 등판하는 삼성의 외국인 에이스 크리스 페덱이었다.

전날인 29일 KIA에 4대9로 패하며 2위 KT 위즈에 1.5경기 차까지 턱밑 추격을 허용한 삼성에 페덱이 다시 한번 '카우보이 수호신' 모드로 등판 준비를 마쳤다.

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 6회초 2사 1루. 고승민을 삼진으로 처리하고 포효하는 삼성 선발 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

"Look Good, Feel Good, Play Good" 돌아온 페덱의 정장 출근 루틴

이날은 페덱의 KBO 리그 통산 세 번째 등판이자 홈 두 번째 등판 길이다. 페덱은 홈 등판 날이면 어김없이 자신만의 시그니처 루틴인 '카우보이 정장' 차림으로 출근길에 오른다.

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첫 홈 데뷔전 당시 브라운 계열의 정장을 입었던 페덱은 이날 맵시 나는 블랙 계열의 수트와 카우보이 모자, 가죽 부츠로 스타일링에 살짝 변화를 줬다. 원정 버스를 타고 이동해야 했던 지난 두 번째 등판(잠실 원정경기)에서는 편안한 일상복 차림이었지만, 홈경기장으로 직접 출근하는 날만큼은 자신의 철저한 루틴을 그대로 사수했다.

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페덱이 등판 날 정장을 고집하는 이유는 명확하다. "등판 전 깔끔하게 차려입고 거울을 본다. '보기 좋아야(Look good) 기분이 좋고(Feel good), 기분이 좋아야 경기도 잘 풀린다(Play good)'는 마음가짐 때문"이라는 설명이다.

한국으로 건너오며 양복 세 벌과 카우보이 모자 1개를 챙겨왔다는 페덱은, 최근 그의 독특하고 멋들어진 출근길 패션이 화제가 되면서 "양복을 협찬하겠다는 감사한 제안도 들어오고 있다"며 유쾌한 에피소드를 전하기도 했다.

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 1회말 2사 1루. 한동희를 내야땅볼로 처리하고 환호하는 삼성 선발 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

2경기 2승 ERA 1.50, 쫓기는 삼성 구하러 나선 '완전무결 에이스'

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출근길 흠 잡을 데 없는 완벽한 패션 만큼이나 피칭 내용도 '완전무결' 그 자체다.

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페덱은 KBO 리그 데뷔 후 2경기 2승 무패, 평균자책점 1.50을 기록하며 삼성 선발진의 절대 에이스로 빠르게 자리매김 했다. 12이닝 동안 단 2실점만을 허용하는 동안 탈삼진 10개, 볼넷은 단 1개에 불과할 정도로 압도적인 구위와 제구력을 과시하고 있다.

전날 1회 대량 실점의 여파를 극복하지 못하고 패배를 안았던 삼성은 이제 단 1.5경기 차로 쫓기는 긴박한 상황. 카우보이 모자를 깊게 눌러쓴 페덱이 특유의 클래스 있는 투구로 만원 홈 관중 앞에서 다시 한번 팀을 구하고 연패를 막아설 수 있을까. 페덱이 승리하면 삼성은 8연속 위닝시리즈를 완성하게 된다.

18일 인천SSG랜더스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 7회말 투구를 무실점으로 마친 네일이 기뻐하고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.18/

지난 2년 간 평균자책점 1,2위를 기록하며 최고 외인 중 하나로 리그에 정착한 KIA 제임스 네일과의 불꽃 튀는 외인 선발 자존심 대결은 흥미로운 관전포인트다. 두 투수 모두 지난 이틀 간 1회 공방을 주고 받은 막강한 팀 타선을 등에 업고 마운드에 오르는 만큼 이날 승패의 관건은 무더위 속 야수들의 수비와 공격 집중력이 될 전망이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com