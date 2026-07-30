'지구상 최강 원투펀치' 탄생 임박? 스쿠벌→밀워키행 소문 확산, "가을에 LAD 꺾으려면 반드시 필요"

디트로이트 타이거스 태릭 스쿠벌이 30일(한국시각) 홈구장 코메리카파크에서 열린 볼티모어 오리올스전에 선발등판해 7회 2사후 교체된 뒤 동료 투수 잭 플레허티의 포옹을 받고 있다. 스쿠벌은 트레이드 데드라인을 앞두고 등판한 이날 6⅔이닝 3실점으로 잘 던졌다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]올여름 트레이드 시장 최대어 디트로이트 타이거스 좌완 태릭 스쿠벌이 7월 마지막 등판서 역투를 펼치며 자신의 진가를 증명했다.

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스쿠벌은 30일(이하 한국시각) 코메리카파크에서 열린 볼티모어 오리올스와의 홈경기에 선발등판해 6⅔이닝 동안 4안타와 1볼넷을 내주고 삼진 6개를 솎아내며 3실점했다.

6회까지 무실점으로 잘 막던 스쿠벌은 7회초 3실점했다. 스쿠벌의 역투에도 불구, 디트로이트는 불펜진이 동점과 역전을 허용해 연장 12회 접전 끝에 9대10으로 패했다.

이날 경기는 트레이드 데드라인(8월 4일 오전 7시)을 앞두고 스쿠벌이 디트로이트 유니폼을 입고 마운드에 오른 마지막 무대로 역사에 남을 수 있다.

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3년 연속 플레이오프 진출을 노리는 디트로이트는 최근 5경기에서 1승4패의 하락세를 타며 51승58패로 AL 중부지구 4위, 와일드카드 8위에 처졌다. 와일드카드 3위 클리블랜드 가디언스와의 승차가 4.5경기로 벌어져 가을야구를 포기하고 트레이드 시장에서 '셀러(seller)'로 나설 가능성이 더욱 높아졌다.

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팬그래프스가 제시한 디트로이트의 플레이오프 확률은 전날 30.7%에서 이날 25.4%로 큰 폭으로 떨어졌다.

밀워키 브루어스 제이콥 미저라우스키. AP연합뉴스

MLB.com은 이날 스쿠벌을 영입할 가장 유력한 구단으로 밀워키 브루어스를 꼽았다. 현존 최강의 파이어볼러이자 유력한 NL 사이영상 후보인 제이콥 미저라우스키와 원투 펀치를 이룰 수 있는 스쿠벌을 데려와 정규시즌 NL 중부지구 우승은 물론 플레이오프에 대비한 대대적인 투자에 나설 것이라는 전망이다.

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MLB.com은 '미저라우스키는 지구상 최고의 투수다. 두 차례 사이영상 수상자인 스쿠벌이 그와 짝을 이룬다는 걸 상상할 수 있겠는가?'라며 '브루어스는 최강의 팀으로 2년 연속 메이저리그 승률 1위를 차지할 수 있다. 그러나 작년 가을, 다저스가 NLCS에서 밀워키에 4연승 스윕을 거두고 월드시리즈에 올랐는데, 브루어스는 그들에 우위를 확보하기 위해 큰 투자를 함으로써 효과를 얻게 될 것'이라고 설명했다.

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그러면서 '스쿠벌을 받는 대가는 꽤 비쌀 것인데, 두 구단이 트레이드 카드가 잘 맞을 것'이라며 '밀워키에는 디트로이트가 탐낼 만한 젊고 유망한 투수들이 많은데, MLB파이프라인 유망주 순위 1위인 헤수스 마데와 24세의 로간 헤더슨이 대상이 될 공산이 크다'고 덧붙였다.

LA 다저스 오타니 쇼헤이. AP연합뉴스

또 다른 매체 디 애슬레틱은 같은 날 '다저스, 양키스, 레이스, 브루어스, 브레이브스 등 많은 구단들이 스캇 해리스 타이거스 사장에 전화를 걸 생각을 하고 있다'고 전했고, MLB네트워크는 '필리스 또한 그의 행선지가 될 수 있는데, 필라델피아 구단은 이날 스쿠벌의 선발등판 경기에 스카우트를 파견했다'고 보도했다.

사실 가장 관심이 모아지는 팀은 LA 다저스다. 오타니 쇼헤이가 무릎 상태가 좋지 않아 올 정규시즌 마운드 복귀가 어려울 수 있다는 전망이 나왔기 때문이다.

MLB.com은 '스쿠벌이 시장에 나온다면 레이스와 브루어스가 그를 영입할 가장 강력한 구단으로 등장할 것'이라면서도 '그러나 오타니가 장기간 피칭을 할 수 없는 상태임을 감안해 많은 구단 관계자들은 다저스가 결국 스쿠벌을 품에 안을 것이라는 예상에 거의 동의하고 있다'고 전했다.

태릭 스쿠벌이 1회초 투구를 하고 있다. Imagn Images연합뉴스

이날 92개의 공을 던진 스쿠벌은 27개를 구사한 직구 구속이 최고 98.5마일, 평균 95.7마일을 나타냈다. 시즌 평균 스피드 96.7마일보다 1마일 정도가 느리게 나왔다. 23개를 던진 싱커 평균 스피드는 96.0마일로 시즌 평균 96.7마일보다 0.7마일이 느렸다.

1,2회 연속 1안타씩 내주고 무실점으로 막은 스쿠벌은 3회부터 6회까지 4이닝을 잇달아 삼자범퇴로 틀어막으며 사이영상 투수의 위용을 드러냈다.

그러나 7-0으로 앞선 7회초 선두 거너 헨더슨에 좌전안타를 내준 뒤 두 타자를 잡고 코비 메이요를 볼넷으로 내보낸 스쿠벌은 2사 1,3루서 레오디 타베라스에 적시타를 얻어맞은 뒤 교체됐다.

그러나 이어 등판한 카일 피네건이 볼넷과 안타를 잇따라 허용하면서 스쿠벌이 내보낸 주자들이 모두 홈을 밟아 실점이 3개로 늘었다. 주목할 장면도 나왔다. 스쿠벌이 7회 2사 1,2루서 교체된 뒤 더그아웃으로 들어가자 동료 투수 잭 플레허티가 포옹으로 맞아주는 장면이 중계 화면에 포착됐다. 디트로이트에서 어쩌면 마지막일 수 있는 등판서 역투한 스쿠벌에게 '수고했다'는 메시지를 담았다고 봐야 한다.

한편, 스쿠벌은 1회초 선두 타자 테일러 워드를 풀카운트에서 6구째 낮게 떨어지는 84.8마일 체인지업을 던져 헛스윙 삼진으로 처리하며 개인통산 1000탈삼진 고지에 올랐다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com