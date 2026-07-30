정우주 투구 시작! 강백호도 빠르다. 김서현 권민규도 보고 올라왔다 → "완전히 좋다는 말은 아직.." [대전 현장]

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 한화 김서현이 실점 허용 후 아쉬워하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.07/

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[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 한화 이글스 젊은 투수들이 복귀 시동을 걸었다. 중심타자 강백호도 곧 돌아올 계획이다.

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김경문 한화 감독은 30일 대전 한화생명 볼파크에서 열리는 롯데 자이언츠와 경기를 앞두고 복귀 준비에 한창인 투수들 소식을 전했다. 정우주를 비롯해 김서현 권민규가 차례로 가세하면 큰 동력을 얻을 전망이다.

김 감독은 "(정)우주도 이제 공을 던지기 시작했다. (권)민규 (김)서현이도 어제 던졌는데 완전히 좋다는 말은 아직 안 나왔다"고 밝혔다.

권민규와 김서현은 29일 강화에서 열린 퓨처스리그 SSG 랜더스전에 구원 등판했다.

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권민규는 1이닝 동안 타자 6명을 상대하며 2피안타 1실점을 기록했다. 김서현은 1이닝 4사구 1개에 무실점을 기록했다.

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김 감독은 "실내에서만 던지다가 이제 실전 마운드에 오르기 시작했다. 적어도 3경기 많으면 5경기는 던져야 정확히 파악이 될 것 같다"고 내다봤다.

옆구리를 다친 강백호는 회복세가 매우 빠르다.

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김 감독은 "오늘 수비 연습까지 했다. 이제 훈련 합류한지 3일 됐는데 전혀 생각하지도 못하게 회복이 빠르다. 계속 동행하고 아마 수원에 가서는 시작해야 되지 않을까 생각한다"고 말했다.

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한화는 31일부터 수원 KT 원정을 떠난다. 이르면 주말 3연전에 강백호를 1군에 등록할 수 있다는 뜻으로 풀이된다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com