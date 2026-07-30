"문현빈 페라자 피로해 보인다" 오히려 좋아? → "이 참에 죽도록 연습하는 선수들 기회" [대전 현장]

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 3회초 1사 2루 페라자가 선취 1타점 적시타를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 3회초 1사 1루 문현빈이 우월 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

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[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 한화 이글스 중심타자 문현빈과 페라자가 함께 선발에서 빠졌다. 휴식 차원이다. 김경문 한화 감독은 오히려 좋은 기회라고 했다. 묵묵히 땀을 흘려온 백업 선수들이 빛을 볼 기회다.

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김 감독은 30일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 롯데 자이언츠와 경기를 앞두고 라인업을 일부 조정한 이유를 설명했다.

이날 한화는 문현빈 페라자를 벤치에 앉혔다.

휴식을 위해 핵심 타자가 2명이나 빠지는 일은 이례적이다.

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올해 문현빈은 92경기 421타석 타율 3할2리 10홈런 54타점 OPS(출루율+장타율) 0.854를 기록했다. 페라자는 94경기 420타석 타율 3할1리 18홈런 60타점 OPS 0.941을 기록했다.

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다만 이번 롯데전 2경기에서 문현빈 8타수 2안타, 페라자 8타수 무안타로 주춤했다.

한화는 최인호(좌익수)-이원석(중견수)-이진영(우익수)으로 외야진을 꾸렸다.

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김 감독은 "두 선수가 일단 피로해 보였다. 두 선수가 우리 팀에서 힘을 내줘야 치고 올라갈 수 있다. 문현빈과 페라자가 거의 모든 경기 나갔다. 최근에 타격 페이스가 조금 떨어졌다. 오늘은 일단 쉬는 게 낫다고 판단했다"고 설명했다.

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출전 기회만을 노리는 백업 선수들에게는 절호의 찬스다.

김 감독은 "주전 선수 말고 뒤에서 고생하는 선수들이 있다. 이 참에 죽도록 연습하는 선수들한테 기회를 주면 좋다. 일단 그들 위주로 경기를 끌어가 보고 그 다음에 상황에 따라서 대타를 쓰든지 아니면 괜찮으면 그냥 쉬게 하든지 그렇게 하겠다"고 밝혔다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com