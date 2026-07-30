최원태 이어 이재희도 아프다... 복사근 손상 "4~6주 이탈" 선두 삼성에 경고등 "1순위 장신 박용재에 기대"

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 삼성 이재희가 스파이크를 점검하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]선두 삼성 라이온즈 마운드에 잇달아 부상 악재가 닥치며 운용에 비상이 걸렸다.

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최원태의 이탈에 이어 우완 이재희마저 옆구리 부상으로 엔트리에서 말소됐다.

삼성은 30일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 KIA 타이거즈와의 경기를 앞두고 투수 이재희를 1군에서 제외하고, 좌완 이재익과 우완 신인 박용재를 콜업했다.

이재희, 어제 힘쓰다 복사근 손상 "4~6주 경과 필요"

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가장 뼈아픈 대목은 불펜 파이어볼러 이재희의 부상이다.

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29일 KIA와의 경기 등판 이후 옆구리 통증을 호소한 이재희는 병원 검진 결과 오른쪽 복사근 손상 진단을 받았다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 1회 마운드에 오른 삼성 선발 최원태. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

삼성 박진만 감독은 30일 경기 전 인터뷰에서 "어제 던지고 나서 통증을 호소했다. 힘으로 세게 던지려고 하다가 폭투가 나오고, 옆구리 쪽에 손상이 간 것 같다"고 설명했다. 이어 "현재 병원 한 군데에서는 그레이드 1, 다른 곳에서는 그레이드 2 진단이 나왔다. 어제 막 부상을 입은 상태라 경과를 더 지켜봐야겠지만, 투수는 해당 부위에 힘을 많이 쓰기 때문에 복귀까지 4주에서 6주 정도 시간이 필요할 것 같다"고 아쉬움을 전했다.

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'대체 선발' 일요일 롯데전은 김백산, 백정현은 재정비 더 필요

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선발진 구멍을 메우기 위한 움직임도 분주하다.

22일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 두 번째 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 김백산. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.22/

박 감독은 최원태와 이재희의 빈자리를 메우기 위해 플랜B를 구상중이다.

일요일인 2일 롯데 자이언츠전 선발 투수로는 예상대로 우완 김백산을 낙점했다. 김백산은 이날 이재익과 함께 1군 선수단에 합류해 훈련을 소화하며 데뷔 세번째 선발 등판을 준비한다.

한편, 베테랑 좌완 백정현의 조기 합류 가능성에 대해서는 선을 그었다. 박 감독은 "백정현의 몸 상태(통증)는 다 나았지만, 최근 퓨처스 경기(6구 중 볼 4개)를 치른 후 본인이나 코칭스태프 평가에서 아직 페이스를 더 올려야 한다고 판단했다. 조금 더 준비가 필요하다"고 설명했다.

장신 루키 박용재. 사진제공=삼성 라이온즈

'1m95 장신 신인' 박용재 전격 콜업... 마운드 새 바람 일으킬까

이재희의 갑작스러운 이탈로 기회를 잡은 선수는 장신 우완 루키 박용재다. 신장 1m95, 체중 105kg의 우수한 체격 조건을 갖춘 박용재는 2026 KBO 신인드래프트 5라운드(전체 49순위)로 입단한 우완 투수다.

박 감독은 "퓨처스팀에서 가장 기대를 많이 받고 적극 추천받은 투수"라며 "스프링캠프도 함께 다녀왔고, 평균 구속이 140㎞ 중반대에 최고 147㎞까지 나온다. 이재희가 다치면서 1군서 어떤 퍼포먼스를 보여줄 수 있는지 시험해보고자 갑작스럽게 콜업하게 됐다"고 기대감을 드러냈다.

선발과 불펜에서 연이은 부상 부침을 겪고 있는 삼성 라이온즈가 김백산, 박용재 등 신예들의 활약과 이재익의 합류를 발판 삼아 마운드 위기 돌파에 나선다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com