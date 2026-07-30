'김도영 DH 배치' KIA, 혹서기 선발 라인업 적극 로테이션 "체력 안배, 혹서기 선수 보호"

[대구=스포츠조선 정현석 기자]KIA 타이거즈가 혹서기 무더위 속 선수단 체력 관리와 공수 조화를 도모하는 '여름나기 로테이션' 선발 라인업을 선보였다.
KIA는 30일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성 라이온즈와의 원정 경기를 앞두고 선발 라인업을 공개했다.
이날 선발 라인업의 가장 큰 특징은 주요 야수들의 포지션 이동과 체력 안배다.
전날 경기에서 7회 2사 만루에서 디아즈 초구 파울 뜬공에 적극적으로 슬라이딩 캐치를 시도한 김도영이 선수 보호 및 체력 관리 차원에서 3번 지명타자에 이름을 올렸다.
핫코너인 3루수 자리에는 유망주 윤도현이 9번 타자로 출전해 공수에서 활력을 불어넣는다.
내야진에도 변화가 생겼다. 베테랑 김선빈이 6번 2루수로 복귀해 센터라인 중심을 잡고, 외국인 타자 카스트로는 4번 타자 겸 1루수로 선발 출전한다. 유격수 자리는 하주석이 맡는다.
외야진 및 테이블세터진은 빠른 발과 안정적인 수비를 갖춘 조합으로 꾸렸다. 전날 잇단 호수비를 펼친 리드오프 박재현이 좌익수로 나서는 가운데, 외야 수비의 핵심인 김호령이 2번 타자 겸 중견수로 복귀해 박재현과 함께 밥상을 차린다. 나성범은 5번 타자 겸 우익수로 변함 없이 중심 타선의 한 축을 담당한다.
안방은 부상에서 돌아온 김태군이 2경기 연속 선발 마스크를 쓴다. 김태군은 8번 타자로 나서 선발 투수 네일 등 투수진을 이끌 예정이다.
KIA는 박재현(좌익수) 김호령(중견수) 김도영(지명타자) 카스트로(1루수) 나성범(우익수) 김선빈(2루수) 하주석(유격수) 김태군(포수) 윤도현(3루수)로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발은 네일이 삼성 페덱과 양보 없는 외인 선발 맞대결을 펼친다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com