롯데 절망적 상황 아니다 → 김태형 감독 "민재만 살아나면 전체적으로 나쁘지 않다" [대전 현장]

8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 3회말 1사 만루 롯데 전민재가 안타를 날리고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.08/

21일 오후 서울 고척스카이돔에서 열린 롯데 자이언츠와 키움 히어로즈의 경기. 4회초 1사 2루 전민재가 1타점 적시타를 친 후 기뻐하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.21/

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[대전=스포츠조선 한동훈 기자] "(전)민재만 살아나면.."

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김태형 롯데 자이언츠 감독이 주전 유격수 전민재의 부활을 기원했다.

김 감독은 30일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 한화 이글스전을 앞두고 타선이 전반적으로 살아나는 모양새라고 평가했다. 전민재가 마지막 퍼즐을 맞춰주길 희망했다.

롯데는 26일 부산 KT전 15대1, 28일 대전 한화전 9대3 다득점 승리를 거뒀다.

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29일 대전 한화전은 선취점을 뽑은 뒤 도망가지 못해서 3대5로 뒤집혔다.

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공격력 기복을 노출하고 있지만 김 감독은 그래도 승부를 걸어볼 만하다고 긍정적으로 진단했다.

리드오프 황성빈이 제 몫을 잘해주고 있다. 중심에 레이예스 한동희가 꾸준하게 버티면서 앞뒤로 고승민 나승엽 윤동희가 필요할 때 때려주기 시작했다.

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김 감독은 "타선이 전체적으로 타이밍이 나쁘지가 않다. 도저히 칠 것 같지가 않다 이 정도는 아니다. 지금은 (전)민재가 슬럼프다"라고 짚었다.

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전민재는 풀타임 주전 유격수로 활약 중이다. 올해 롯데의 96경기 중 93경기에 출전했다. 334타석 타율 2할6푼6리에 8홈런 OPS(출루율_장타율) 0.710을 기록했다.

후반기 들어서 주춤하다. 전반기 타율이 2할7푼2리였는데 후반기에 2할1푼9리로 떨어졌다.

김 감독은 "안 맞으니까 오히려 본인이 적극적으로 나가고 있는 것 같다. 그러다가 하나씩 맞고 있다. 민재만 조금 더 살아나면 다른 선수들은 타이밍이 괜찮다"고 설명했다.

원인은 복합적이다. 체력 소모가 가장 큰 유격수 포지션을 전담하면서 혹서기에 체력 저하 가능성이 높다. 또한 전민재는 시즌 300타석 넘게 소화한 적이 작년과 올해 뿐이다. 자신만의 타격 기술을 정립해 나아가는 과정이다.

김 감독은 "체력적으로 힘들 수도 있다. 체력 문제도 있겠지만 본인이 타이밍을 잡는 데 있어서 이런 저런 시도를 해보고 있는 것 같다. 빨리 찾아내면 더 좋다"고 응원했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com