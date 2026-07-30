"붕붕 날아다닐 때마다 뜨끔뜨끔" 김도영 3루 제외 이유, '대프리카' 혹서기에 대처하는 KIA의 슬기로운 폭염 로테이션

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 7회말 2사 만루 삼성 디아즈 타구를 잡기 위해 KIA 3루수 김도영이 몸을 날리고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자] "붕붕 날아 다닐 때마다 뜨끔뜨끔하죠."

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좋기만 한건 아니다. 걱정이 우선이다. KIA 타이거즈 이범호 감독이 간판타자 김도영의 몸 사리지 않는 허슬플레이를 바라보는 솔직하고도 애정 어린 속내를 털어놓았다.

무더위가 절정에 달한 7월 말, KIA가 절정에 달한 폭염 속 '대프리카(대구+아프리카)' 원정길에서 선수 보호와 승리를 모두 잡기 위한 유연한 로테이션 전략을 공개했다.

KIA는 30일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성 라이온즈와의 맞대결을 앞두고 선발 라인업에 살짝 변화를 줬다. 가장 눈에 띄는 대목은 3번 지명타자로 이름을 올린 김도영이다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 이범호 감독이 경기를 준비하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

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전날 경기에서 6-4로 앞선 7회말 2사 만루 역전 위기에서 김도영은 디아즈의 얕은 파울 뜬공에 몸을 사리지 않고 온 몸을 던지는 슬라이딩 시도로 박수를 받았다. 하지만 사령탑의 마음은 아찔함과 걱정이 먼저 앞섰다.

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경기 전 취재진과 만난 이범호 감독은 "(김)도영이처럼 탄력이 넘치는 선수들은 몸을 날릴 때 충격이 커서 옆구리나 다른 부위에 무리가 가지 않을까 늘 걱정되고 뜨끔뜨끔하다"며 "어제 슬라이딩 여파로 약간 부자연스러운 느낌이 있기도 해서, 오늘은 차라리 수비를 쉬게 하고 지명타자로 돌리는 게 낫겠다고 판단했다"고 전했다.

이 감독은 이러한 '지명타자 활용'은 혹서기를 지혜롭게 이겨내는 핵심 열쇠라고 강조했다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 윤도현이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

이 감독은 "외야진이나 내야진 중에서도 체력적으로 힘든 선수들을 선제적으로 한 명씩 지명타자로 돌려 휴식을 주려 한다. 나성범이나 김도영처럼 핵심 자원들이 서로 체력을 안배하고, 몸 상태가 괜찮은 선수들이 출전하면서 선순환을 만들어야 한다. 선수들에게도 '힘들면 언제든 솔직히 말해달라'고 당부하고 있다"고 설명했다.

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김도영이 지명타자로 이동하면서 핫코너 3루수는 최근 타격 컨디션이 좋은 유망주 윤도현이 선발 출전한다.

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이날 KIA는 박재현(좌익수)-김호령(중견수)-김도영(지명타자)-카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(2루수)-하주석(유격수)-김태군(포수)-윤도현(3루수)으로 이어지는 타선을 구축했다.

에이스 제임스 네일이 선발 투수로 마운드에 올라, 삼성의 외국인 에이스 페덱과 양보 없는 명품 외인 선발 맞대결을 펼친다. 체력 관리와 승리라는 두 마리 토끼를 모두 노리는 KIA의 '슬기로운 폭염나기'. 한반도에서 가장 더운 곳으로 유명한 달구벌 결승매치에서 어떤 결과로 이어질 지 주목된다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com