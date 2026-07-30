7이닝 1실점→3⅔이닝 7실점 '반전 붕괴'…사령탑은 위로, "위닝샷 몰려, 다듬으면 좋은 투구 나올 것"

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 키움 선발투수 하영민이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.29/

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 4회말 2사 2,3루 하영민이 문정빈에 2타점 적시타를 허용하며 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.29/

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[잠실=스포츠조선 이종서 기자] 지독했던 난타전. 무너진 선발투수를 사령탑은 감쌌다.

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키움 히어로즈는 지난 29일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와의 경기에서 18대11로 승리했다.

1회말 선발 하영민이 3실점을 하면서 흔들렸던 키움은 2회초 곧바로 3점을 내면서 반격에 성공했다. 이후 꾸준히 점수를 낸 키움은 5회초 9득점 '빅이닝'을 만들었고, 결국 18대11로 승리를 잡을 수 있었다.

타선이 제대로 터진만큼, 선발 하영민의 피칭이 아쉬운 상황. 하영민은 3⅔이닝 10안타(1홈런) 1볼넷 3탈삼진 7실점을 기록하고 마운드를 내려갔다. 직전 삼성전에서 7이닝 1실점(비자책)으로 호투했던 만큼, 더욱 예상하지 못했던 흔들림이었다.

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 3회말 2사 1,2루 위기를 넘긴 하영민 김건희 배터리가 주먹을 맞대고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.29/

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설종진 감독은 "위닝샷 같은 게 가운데 몰린 것 같다. 그 전까지는 포크볼이나 변화구로 유인을 해서 좋은 피칭을 했는데, 어제는 유리한 카운트에서 변화구 커맨드가 잘 안 돼서 실투가 많았던 것 같다"고 했다.

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설 감독은 "아쉬운 부분이지만, 다음 경기에 본인도 잘 생각해서 다듬고, 이미지 트레이닝을 하면 좋은 투구가 나올 것이라고 생각한다"고 이야기했다.

22일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 두 번째 경기. 선발 투구하고 있는 키움 알칸타라. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.22/

한편, '에이스' 라울 알칸타라도 본격적으로 복귀 채비를 갖췄다. "알칸타라는 캐치볼을 하고 있고, 조금씩 호전되고 있다. 부산 원정에 함께 동행한다는 계획"이라고 밝혔다.

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알칸타라는 올 시즌 18경기에서 8승6패 평균자책점 3.35를 기록하며 키움의 에이스로 선발진 중심을 잡았다. 특히 18경기 등판 중 10경기가 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책점 이하) 피칭일 정도 남다른 안정감을 뽐냈다.

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지난 22일 삼성전에서 4회까지 무실점 피칭을 펼치던 알칸타라는 5회초 선두타자 이재현에게 몸 맞는 공을 던졌고, 이후 팔꿈치 통증을 호소하며 교체 사인을 보냈다.

키움은 최근 10경기에서 5승1무4패로 나쁘지 않은 흐름을 이어가고 있다. 그만큼, 알칸타라의 복귀는 반갑다.

키움은 주말 홈인 고척에서 SSG 랜더스와 3연전을 한 뒤 8월4일부터 부산에서 롯데 자이언츠와 3연전을 치른다. 이후 대전에서 한화 이글스와 3연전에 돌입하는 만큼, 원정 경기 중 복귀가 유력하다.

한편, LG와의 주중 3연전에서 1승1패를 기록하고 있는 키움은 안우진을 선발투수로 내세워 '위닝 시리즈'에 나선다. 투수 박진형을 엔트리에 등록했고, 박윤성을 말소했다.

서건창(2루수)-추재현(좌익수)-맷 데이비슨(지명타자)-안치홍(1루수)-박찬혁(우익수)-김건희(포수)-임병욱(중견수)-권혁빈(유격수)-여동욱(3루수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

잠실=이종서기자 bellstop@sportschosun.com