덕수고 대통령배 우승 → 2관왕 달성! 연장 10회 혈투 끝 유신고 잡았다…'최고 타자' 설재민 MVP까지 싹쓸이

사진제공=KBSA

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[스포츠조선 김영록 기자] 덕수고가 대통령배를 품에 안으며 올해 고교야구 전국대회 2관왕이 됐다.

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덕수고는 30일 경북 포항야구장에서 열린 제60회 대통령배 결승에서 연장 10회 승부치기 끝에 유신고를 7대4로 꺾고 우승했다.

덕수고로선 지난 신세계 이마트배에 이어 올해 2번째 전국대회 우승이다.

이날 덕수고와 유신고는 앞서거니 뒤서거니 치열한 접전을 펼쳤다. 1회말 유신고가 선취점을 뽑았고, 덕수고가 2회초 3득점하며 3-1로 뒤집었다. 유신고는 2회말 1점을 따라붙었다.

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3회초 덕수고가 다시 1점을 달아났지만, 유신고가 4~5회 1점씩 추가하며 4-4 동점을 이뤘다.

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두 팀의 승부는 연장전으로 이어졌다. 승부치기가 펼쳐진 연장 10회초, 덕수고는 심건우의 적시타와 상대 실책, 조원빈의 적시타를 묶어 3득점하며 승기를 잡았다.

대통령배 최우수선수 설재민. 사진제공=KBSA

메이저리그 애리조나 다이아몬드백스 입단이 확정된 엄준상은 이날 타격에선 4타수 2안타로 활약했고, 투수로는 9~10회 마운드를 책임졌다. 엄준상이 마지막 10회말을 무실점으로 틀어막으며 팀 우승을 확정지었다.

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타선에선 설재민과 조원빈이 나란히 3안타를 몰아치며 활약했다. 설재민은 최다 홈런, 타점, 안타상을 싹쓸이했고, 결승전마저 맹활약하며 대회 MVP까지 품에 안았다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com