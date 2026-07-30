오타니 초비상! '피칭 절대 금지' 최고 수준 경보 발령, MVP 4연패 위기론에 "8,9월 되면 얘기 달라질 것"이라지만

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 30일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 시애틀 매리너스전에서 1회 파울을 친 뒤 인상을 찌푸리고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 오타니 쇼헤이가 올 정규시즌 내 마운드 복귀가 끝내 무산될 수 있다는 전망이 나와 비상한 관심을 끌고 있다. 그의 MVP 4연패 전선에 먹구름이 잔뜩 끼는 분위기다.

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데이브 로버츠 다저스 감독은 30일(이하 한국시각) 시애틀 매리너스와의 홈경기를 앞두고 현지 매체들과 인터뷰에서 "내가 듣고 있는 것들을 종합하면 오타니가 포스트시즌서 못 던진다는 옵션은 없다. 어떤 일이든 일어날 수 있지만, 내가 보기에 그건 가능성이 희박하다"며 "무릎이 점점 좋아지고 팔 컨디션도 나아지면 그는 다시 던질 수 있을 것이다. 투타 양면에서 팀에 도움일 될 수 있는 건강을 되찾도록 최대한 기회를 부여해줄 것"이라고 밝혔다.

복귀 시점을 암시한 발언은 아니지만, 정규시즌이 아닌 포스트시즌 복귀를 염두에 있다는 해석이 가능하다.

앞서 로버츠 감독은 지난 주 "오타니의 무릎 통증을 완화하기 위해 피칭을 멈추도록 했다. 가장 바라는 것은 무릎을 보호하는 것인데, 그가 100% 회복되지 않은 팔로 전력으로 던지려는 노력을 하지 않도록 해야 한다"며 "지난 주 불펜피칭서 통증이 발생했다. 그런 일이 다시 일어나지 않는다는 확신을 가져 한다"고 밝혔다.

오타니 쇼헤이는 무릎과 팔 통증으로 앞으로 한 달 이상 피칭을 하지 않을 것으로 보인다. AFP연합뉴스

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그런데 오타니는 무릎 통증 말고도 오른팔 이두근 통증도 겪고 있는 것으로 알려졌다.

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결국 모든 피칭 관련 활동을 중단한 오타니는 적어도 앞으로 한 달 동안 빅리그 마운드에 오르기는 불가능하다는 얘기다. 그렇게 되면 오타니는 내셔널리그(NL) MVP 경쟁서 2위 그룹의 추격을 거세게 받을 수밖에 없다. '타자' 오타니가 "올시즌 NL에서 최고"라고 말하기 어렵기 때문이다.

다만 전날 시애틀전에서 후반기 첫 홈런을 친 오타니는 이날 시애틀전에서도 3타수 2안타 1타점 1득점 1볼넷의 활약을 펼치며 4대2 승리에 앞장섰다.

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시즌 타율은 0.289(380타수 110안타)로 올랐으며, 23홈런, 65타점, 68득점, 64볼넷, 6도루, 출루율 0.394, 장타율 0.537, OPS 0.931을 마크했다.

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NL에서 OPS 3위, 홈런 공동 7위, 타점 12위, 득점 공동 7위의 성적이다. 즉 타자로는 워싱턴 내셔널스 제임스 우드, 시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱(PCA), 필라델피아 필리스 카일 슈와버보다 나을 것이 없다. 타자로서 bWAR은 3.1로 NL에서 10위권 밖이며, fWAR은 3.0으로 14위에 불과하다.

오타니가 30일(한국시각) 시애틀전에서 3회 안타를 치고 달려나고 있다. AP연합뉴스

다만 투타를 합친 WAR은 bWAR 6.0, fWAR 6.0으로 양 리그를 합쳐 PCA에 이어 각각 2위로 껑충 뛴다. PCA는 bWAR 6.5, fWAR 6.8을 기록 중이다. 그러나 시즌 막판까지 투타 겸업이 아닌 타자로만 활약할 경우 PCA를 따라잡기가 상대적으로 어려울 수밖에 없다.

다행히 무릎과 팔 통증이 오타니의 타격에는 큰 영향을 미치지 않는다. 로버츠 감독은 "그의 가치를 평가한다면 우리 타선에 반드시 필요하다"면서 "배트를 휘두르고 베이스를 달리는데 있어 무릎과 팔 때문에 위축되는 건 없다. 오타니와 트레이닝 파트에서 그렇게 이야기하고 있다"고 말했다.

오타니는 "무릎 상태는 점점 좋아지고 있는데 100% 회복하는 것이 목표"라며 "그렇기 때문에 타격 쪽에만 신경써야 한다. 아직 7월이다. 8월 또는 9월이 되면 피칭에 관한 얘기는 조금 달라질 것"이라고 밝혔다. 정규시즌 내 마운드 복귀 의지를 내비친 것이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com