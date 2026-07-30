이틀연속 KIA타선 집중력 美쳤다, 페덱도 무너뜨렸다...김태군 김도영 홈런 2방 6득점

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 8회초 2사 1,2루 KIA 김도영이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]무시무시한 KIA 타선의 집중력이다.

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KIA가 삼성이 자랑하는 새 에이스 크리스 페덱을 무너뜨렸다. 단 1이닝 만에 연속 5안타 맹폭으로 5득점 했다.

KIA는 30일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈전에서 0-0이던 2회초 대거 5득점 하며 페덱에게 KBO리그 쓴 맛을 제대로 안겼다.

KIA 이범호 감독은 이날 경기 전 "타격 파트에서 어떤 유형의 공을 던지고 어떻게 하는지에 대해서 분석을 다 했지만, 타자들이 우선 한번 쳐봐야 어떤 구종의 공이라는 걸 판단할 수 있으니 예상하고 친다는 것 자체가 쉽지는 않다. 어제처럼 쉽게 빵빵 쳐가서 점수를 낼 거라고 생각을 하지 않고 찬스가 나오면 하나씩 하나씩 이렇게 풀어가는 조금 더 세심한 야구가 필요하지 않을까 싶다. 경험도 많고 메이저에서 뛰었던 선수이기도 하니 구위는 당연히 좋을 것이고, 그런 선수를 상대로 저희가 잘 풀어나가면 앞으로 이제 타자들도 힘을 얻을 수 있을 것 같다"고 전망했다 .

25일 고척돔에서 열린 KIA와 키움의 경기. 7회초 2루타를 날린 KIA 김태군. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.25/

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이 감독 말대로 KIA 타선은 1회초 박재현 김호령 김도영이 KKK를 당하며 힘든 하루를 예상케 했다.

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하지만 0-0이던 2회초 사령탑 예상 전혀 다른 양상으로 전개됐다.

4,5번 힘 있는 타자들이 짧은 스윙으로 맞섰다.

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선두 카스트로와 나성범이 짧은 스윙으로 연속 중전안타를 날리며 무사 1,2루.

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초반 작전야구를 선언한 대로 김선빈이 번트자세를 취했다. 페이크 동작을 오가느라 타이밍이 늦으며 0B2S로 몰렸다. 이 작전 실패 상황이 전화위복이 됐다.

카스트로에게 안타를 맞은 체인지업 실투를 반복하지 않기 위해 낮게 떨어뜨리려던 공이 땅에 떨어지는 폭투가 되며 무사 2,3루. 손 안대고 득점권에 배치한 김선빈은 끈질기게 중타이밍으로 패스트볼을 걷어내며 버텼다. 2B2S에서 8구째 바깥쪽 떨어지는 체인지업을 엉덩이를 빼고 가볍게 밀어치는 기술적 배트 컨트롤로 우전 적시타를 만들어냈다. 1-0.

18일 인천SSG랜더스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 5회초 김선빈이 안타를 치고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.18/

페덱으로선 폭투에 이어 기분 나쁜 상황의 연속이었다.

이어진 무사 1,3루에서 '이적 호랑이' 하주석이 가운데 떨어지는 체인지업을 당겨 우익선상 적시 2루타를 날렸다. 2-0. 데뷔 후 이미 최다 실점을 기록한 페덱이 당황했다.

무사 2,3루에서 포수 김태군에게 카운트를 잡기 위해 들어간 119㎞ 한가운데 커브를 놓치지 않고 당겼다. 두둥실 떠오르며 포물선을 그린 타구가 좌측 담장 넘어 관중석으로 사라졌다. 5-0을 만드는 복귀 후 첫 스리런 홈런포(시즌 3호).

충격의 5연속 안타 속 5실점. 하지만 페덱은 스피드를 끌어올리며 윤도현 박재현 김호령을 세타자 연속 범타 처리하고 이닝을 마쳤다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 1회 KIA 하주석이 득점하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 선발 투구하는 삼성 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

삼성 타선도 2회말 곧바로 반격에 나섰다. 1사 후 강민호 심재훈 김지찬의 3연속 안타로 만든 1사 만루에서 김성윤의 적시타로 1점을 만회했다. 구자욱의 삼진 이후 2사 만루에서 최형우가 밀어내기 볼넷을 골라내며 2-5. 이어진 2사 만루에서 디아즈가 뜬공으로 물러나면서 점수 차를 더 좁히지는 못했다.

페덱은 3회 선두타자 김도영에게 체인지업을 던지다 실투가 되면서 솔로홈런을 허용하고 말았다.

KBO 리그 세번째 선발 등판 경기 만의 최다 실점. 페덱으로선 한국 타자들의 성향과 체인지업 존 설정에 대한 공부가 됐을 경기였다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com