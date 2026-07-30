오스틴, 송찬의 홈런 쾅→시즌 첫 10승 투수 탄생했다…LG, 키움에 전날 패배 완벽 설욕 '위닝 시리즈' [잠실 리뷰]

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 6회말 무사 1,2루 송찬의가 역전 3점홈런을 치고 선행주자 박해민, 오스틴과 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.30/

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 4회말 오스틴이 추격의 솔로홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.30/

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. LG 선발투수 임찬규가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.30/

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[잠실=스포츠조선 이종서 기자] LG 트윈스가 전날(29일) 완패를 완벽하게 설욕했다.

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LG는 30일 잠실구장에서 열린 키움 히어로즈와의 홈 경기에서 5대3으로 승리했다. LG는 3연전 위닝시리즈를 기록했다.

전날(29일) 키움과 난타전을 벌였던 LG였다. LG는 11점을 냈지만, 18점을 내주면서 결국 패배했다.

LG는 홍창기(지명타자)-박해민(중견수)-오스틴 딘(1루수)-송찬의(우익수)-문성주(좌익수)-오지환(유격수)-문보경(3루수)-박동원(포수)-구본혁(2루수) 순으로 선발 라인업을 짰다.

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키움은 서건창(2루수)-추재현(좌익수)-맷 데이비슨(지명타자)-안치홍(1루수)-박찬혁(우익수)-김건희(포수)-임병욱(중견수)-권혁빈(유격수)-여동욱(3루수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

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임찬규가 1회에만 3실점을 했지만, 이후 추가 실점없이 6회까지 마운드를 지키면서 퀄리티스타트를 했다. 타선에서 1-3으로 지고 있던 6회말 타선에서 3점이 나와 승리투수 요건을 갖추게 됐고, 임찬규는 2026년 시즌 첫 10승 투수가 됐다. 안우진은 6이닝 4실점을 하며 시즌 6패(2승) 째를 당했다.

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 4회말 오스틴이 추격의 솔로홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.30/

키움은 1회초 3점을 몰아치면서 전날 타격감을 이어갔다. 선두타자 서건창이 볼넷을 얻어내 출루했고, 추재현의 안타가 이어졌다. 데이비슨이 유격수 뜬공으로 돌아선 가운데 안치홍의 1타점 2루타로 선취점을 냈다. 박찬혁이 삼진으로 돌아선 가운데 김건희의 2타점 2루타로 3-0으로 달아났다.

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LG는 4회말 홈런에 침묵을 깼다. 선두타자 오스틴 딘이 안우진의 154km 직구를 공략해 좌측 담장을 넘겼다. 오스틴의 시즌 31호 홈런.

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분위기를 바꾼 LG는 6회말 승기를 잡았다. 선두타자 박해민이 안타를 치고 나갔고, 오스틴이 안타로 찬스를 이었다. 송찬의가 4번타자로서 역할을 완벽하게 했다. 1B1S에서 안우진의 슬라이더를 공략해 좌월 홈런을 날렸다. 송찬의의 시즌 9호 홈런. 점수는 4-3이 됐다.

키움은 8회초 선두타자 안치홍의 안타와 1사 후 김건희의 내야 안타로 1사 1,2루 찬스를 잡았다. LG는 김진성을 올렸고, 임병욱을 우익수 뜬공으로 잡았다. 키움이 최주환을 대타로 내자 손주영을 등판시켰고, 유격수 땅볼로 이닝을 끝냈다.

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 키움 선발투수 안우진이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.30/

LG는 선발 임찬규에 이어 김윤식(⅓이닝 무실점)-김진수(1이닝 무실점)-김진성(⅓이닝 무실점)-손주영(1⅓이닝 무실점)이 차례로 등판해 승리를 지켰다. 손주영은 시즌 21세이브를 기록했다.

키움은 안우진에 이어 박정훈(1이닝 1실점)과 원종현(1이닝 무실점)이 각각 1이닝씩을 소화했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com