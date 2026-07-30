양창섭 이어 페덱도 잡았다. '32호포' 김도영, 12득점 KIA 대승, 삼성 8연속 위닝시리즈 실패[대구리뷰]

18일 인천SSG랜더스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 7회말 투구를 무실점으로 마친 네일이 기뻐하고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.18/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]KIA는 역시 삼성에 강했다.

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전날 무패투수 양창섭에 이어 삼성이 자랑하는 새 에이스 크리스 페덱까지 무너뜨리며 최근 부진을 털고 반등에 성공했다.

KIA는 30일일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈전에서 12대3 대승을 거두며 3연전 1패 후 2연승으로 위닝시리즈를 완성했다. KIA는 올시즌 삼성전 7승4패 우위를 유지했다.

삼성과의 달빛시리즈 전까지 선발진이 흔들리며 1승4패를 기록했던 KIA는 삼성이 자랑하는 두 선발투수를 차례로 무너뜨리며 타선의 집중력을 과시했다.

18일 인천SSG랜더스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 5회초 김선빈이 안타를 치고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.18/

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1회 페덱에게 KKK로 물러났던 KIA는 0-0이던 2회초 대거 5득점 하며 페덱에게 KBO리그 쓴 맛을 안겼다.

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2회 선두타자로 나선 4,5번 힘 있는 타자들이 짧은 스윙으로 맞섰다. 카스트로와 나성범이 짧은 스윙으로 연속 중전안타를 날리며 무사 1,2루.

초반 작전야구를 선언한 대로 김선빈이 번트자세를 취했다. 페이크 동작을 오가느라 타이밍이 늦으며 0B2S로 몰렸다. 이 작전 실패 상황이 전화위복이 됐다.

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카스트로에게 안타를 맞은 체인지업 실투를 반복하지 않기 위해 낮게 떨어뜨리려던 공이 땅에 떨어지는 폭투가 되며 무사 2,3루. 손 안대고 득점권에 배치한 김선빈은 끈질기게 중타이밍으로 패스트볼을 걷어내며 버텼다. 2B2S에서 8구째 바깥쪽 떨어지는 체인지업을 엉덩이를 빼고 가볍게 밀어치는 기술적 배트 컨트롤로 우전 적시타를 만들어냈다. 1-0.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 삼성 페덱이 경기를 지켜보고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 유격수 하주석이 수비를 하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

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페덱으로선 폭투에 이어 기분 나쁜 상황의 연속이었다.

이어진 무사 1,3루에서 '이적 호랑이' 하주석이 가운데 떨어지는 체인지업을 당겨 우익선상 적시 2루타를 날렸다. 2-0. 데뷔 후 이미 최다 실점을 기록한 페덱이 당황했다.

무사 2,3루에서 포수 김태군에게 카운트를 잡기 위해 들어간 119㎞ 한가운데 커브를 놓치지 않고 당겼다. 두둥실 떠오르며 포물선을 그린 타구가 좌측 담장 넘어 관중석으로 사라졌다. 5-0을 만드는 복귀 후 첫 스리런 홈런포(시즌 3호).

충격의 5연속 안타 속 5실점. 하지만 페덱은 스피드를 끌어올리며 윤도현 박재현 김호령을 세타자 연속 범타 처리하고 이닝을 마쳤다.

25일 고척돔에서 열린 KIA와 키움의 경기. 7회초 2루타를 날린 KIA 김태군. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.25/

삼성 타선도 2회말 곧바로 반격에 나섰다. 1사 후 강민호 심재훈 김지찬의 3연속 안타로 만든 1사 만루에서 김성윤의 적시타로 1점을 만회했다. 구자욱의 삼진 이후 2사 만루에서 최형우가 밀어내기 볼넷을 골라내며 2-5. 이어진 2사 만루에서 디아즈가 뜬공으로 물러나면서 점수 차를 더 좁히지는 못했다. 페덱은 3회 선두타자 김도영에게 체인지업을 던지다 실투가 되면서 솔로홈런을 허용하고 말았다.

삼성은 6-2로 뒤지던 3,4회 찬스를 강민호 구자욱의 병살타로 날리면서 점수 차를 좁히지 못했다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 4회초 무사 1루 KIA 카스트로가 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

삼성이 추격 기회를 놓치자 KIA가 점수 차를 벌리며 쐐기를 박았다.

6-2로 앞선 6회 1사 2,3루에서 하주석의 중견수 희생플라이 상황에서 김지찬이 공을 떨어뜨리면서 2루주자까지 홈을 밟아 8-2로 달아났다. KIA는 7회 2사 후 이날 콜업돼 1군 데뷔전에 나선 삼성 장신루키 박용재를 상대로 김도영의 볼넷에 이어 카스트로의 좌월 투런홈런(시즌 12호), 김선빈의 적시타로 11-3을 만들며 쐐기를 박았다.

KIA 선발 네일은 6이닝 동안 102구를 던지며 10안타 2볼넷을 허용했지만 실점을 3점으로 최소화 하며 시즌 12번째 퀄리티스타트로 시즌 7승째(5패)를 달성했다.

김도영이 이틀 연속 홈런포를 가동하며 32홈런으로 이날 31홈런으로 추격한 LG 오스틴과 1개 차를 유지하며 홈런 1위를 지켰다. 4번 카스트로가 후반기에만 6개의 홈런을 몰아치며 3타수3안타 2타점 3득점으로 맹활약 했다.

삼성은 지난 6월26일 대구 KT전부터 이어오던 7연속 위닝시리즈에 마침표를 찍었다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com