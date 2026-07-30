지독하게 못 도망갔다. 결국 뒤집었다! → 한화 이도윤 9회말 역전 끝내기! 3-2 롯데 잡았다[대전 현장]

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 9회말 1사 2,3루 롯데 김태형 감독이 직접 마운드를 찾아 마무리 김원중을 독려하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 김경문 감독이 목을 축이고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

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[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 한화 이글스가 극적인 역전승을 거뒀다.

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한화는 30일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 롯데 자이언츠와 경기에 9회말 터진 이도윤의 끝내기 안타에 힘입어 3대2로 승리했다.

이도윤은 1-2로 뒤진 9회말 1사 만루에서 우익수 키를 넘기는 굿바이 안타를 폭발하며 영웅으로 등극했다.

2회초 롯데가 선취점을 뽑았다. 한동희가 솔로 홈런을 폭발했다. 선두타자로 등장한 한동희는 2볼 2스트라이크에서 포크볼을 걷어올렸다. 타구 속도 162㎞로 110m를 날아가 왼쪽 담장을 넘겼다. 한동희는 2경기 연속 홈런이자 시즌 10호 아치를 그렸다.

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롯데는 4회초 1점을 추가했다. 레이예스 한동희가 연속 안타를 쳤다. 나승엽이 3루수 인필드 플라이 아웃, 노진혁이 1루수 파울 플라이로 물러나면서 흐름이 끊기는 듯했다. 2사 1, 2루에서 윤동희가 적시타를 터뜨렸다. 우전 안타로 레이예스를 불러들였다. 레이예스는 헤드 퍼스트 슬라이딩으로 홈을 쓸었다.

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한화가 5회말 1점을 만회했다. 캡틴 채은성이 복귀 자축포를 쐈다. 28일 부상을 털고 1군에 돌아온 채은성은 복귀 첫 홈런을 기록했다. 채은성은 선두타자로 나와 나균안의 커브를 공략했다. 시즌 3호 홈런.

롯데는 6회와 7회 찾아온 위기를 가까스로 건너갔다.

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나균안이 6회말 2사 만루에 몰렸다. 롯데는 이이무라를 구원 투입했다. 이이무라는 채은성에게 3루 땅볼을 유도해 불을 껐다.

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2-1로 앞선 7회말에는 수비가 흔들렸다. 롯데 중견수 황성빈이 허인서의 타구를 서둘러 따라갔다. 황성빈은 낙구지점을 가까스로 포착했다. 하지만 공이 글러브에 들어갔다가 떨어졌다. 2루타로 기록됐지만 실책성 플레이였다. 무사 2루에서 포수 손성빈이 기막힌 송구로 주자를 저격했다. 아웃 타이밍이었다. 하지만 태그가 되지 않으면서 세이프.

이이무라는 침착했다. 정은원을 2루 땅볼로 잡아 아웃 카운트를 늘렸다. 1사 3루에서 이도윤을 삼진 처리했다. 2사 3루에서 심우준에게 중견수 뜬공을 이끌어냈다. 이번에는 황성빈이 잘 잡아줬다.

8회말에는 최준용이 마운드를 이어 받았다. 선두타자 페라자에게 안타를 맞고 불안감을 키웠다. 최준용은 최인호를 병살, 문현빈을 삼진 처리했다.

롯데도 7회초 1사 1, 3루, 8회초 1사 만루 찬스에서 득점하지 못했다.

결국 한화가 경기를 뒤집었다. 한화는 9회말 롯데 마무리 김원중을 쓰러뜨렸다. 1사 만루에서 이도윤이 답답함을 끝내는 안타로 마침표를 찍었다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com