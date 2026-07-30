2026년 10승 투수 드디어 탄생했다…"운의 영역, 그러나 누구나 하고 싶은 목표"

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 6회초 실점 위기를 넘긴 임찬규가 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.30/

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. LG 선발투수 임찬규가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.30/

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[잠실=스포츠조선 이종서 기자] '아홉수'를 가장 먼저 뚫어낸 건 LG 트윈스 임찬규였다.

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LG는 30일 잠실구장에서 열린 키움 히어로즈와의 홈 경기에서 5대3으로 승리했다.

선발 임찬규의 책임감이 빛났다. 전날 11대18로 충격의 패배를 당한 뒤 치르게 된 경기. 임찬규는 1회초 3점을 하면서 흔들렸다. 그러나 2회부터 6회까지 추가 실점없이 마운드를 지키면서 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책점 이하) 피칭으로 마쳤다.

타선도 임찬규를 도왔다. 4회 오스틴 딘의 솔로 홈런으로 한 점을 따라간 가운데 6회말 송찬의의 스리런 홈런이 터지면서 4-3 역전에 성공했다. 7회말 쐐기점을 낸 LG는 결국 이날 경기를 잡았다.

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임찬규는 지난 8일 삼성전에서 시즌 9승 째를 거뒀다. 최민석(두산)과 애덤 올러(KIA)와 함께 9승을 달렸던 임찬규는 후반기 무승으로 주춤했다. 그사이 왕옌청(한화)과 톨허스트(LG) 곽빈(두산)이 9승 대열에 합류했다.

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임찬규는 2경기 연속 승리를 따내지 못했다. 그러나 이날 경기 승리로 10개 구단 선수 중 가장 먼저 10승 고지를 밟은 선수가 됐다. 아울러 임찬규는 4시즌 연속 두 자릿수 승리 행진을 달렸다.

경기를 마친 뒤 염경엽 LG 감독은 "임찬규가 선발로서 자기역할을 잘해줬고 (임)찬규의 4시즌 연속 10승 축하한다"고 밝혔다.

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임찬규는 "승리는 운의 영역이라고 생각한다. 타자와 수비가 도와줘서 10승을 달성할 수 있었다"라며 "현재 투수를 향한 세부적인 지표가 많아졌지만, 10승은 선발투수에게는 상징적이고 누구나 하고 싶은 목표다. 감사하다"라며 "한 경기 한 경기 열심히 하다보니 이렇게 좋은 결과가 있었다"고 이야기했다.

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극적으로 스리런 홈런을 친 송찬의에게도 고마움을 전했다. 임찬규는 "하나 쳐줬으면 좋겠다는 생각을 했는데 너무 고맙더라. 키움 선발 안우진이 그래도 KBO리그에서 가장 좋은 공을 던지는 선수인데 그런 선수를 상대로 역전을 할 수 있어 타자들에게 고맙다"고 이야기했다.

4시즌 연속 두 자릿수 승리의 의미에 대해서는 "4년 동안 5이닝 이상 꾸준히 던졌다는 것이니 자부심은 있다"고 했다.

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 1회초 임찬규가 3실점을 하자 김광삼 투수코치가 마운드에 올라 이야기를 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.30/

1회 3실점이 나온 부분에 대해서는 반성을 했다. 임찬규는 "KT에게도 스윕을 당하고 계속 연패에 빠지다보니 스스로 악수를 둔 것 같다. 이것저것 많이 해보려고 하고, 편하게 하자는 말을 해도 부담감을 안고 마운드에 올랐다. 사실 부담감이라는 건 그 팀의 최고 투수고, 에이스면 다 안고 하는 것이지만, 나는 그렇게 되지 못한 것에 대해 아쉬움이 컸다"고 했다.

'아홉수'는 특별하게 의식하지 않았다. 임찬규는 "아홉수라는 걸 잘 안 믿는다. 그래도 예전부터 이야기가 나오는 만큼 아예 없는 미신은 아니라고 생각한다. 그렇지만 내가 아홉수에 걸리고, 10승을 해야한다는 생각보다는 팀이 이겨야 하는 상황이라 (10승에 대해서는) 특별하게 생각하지 않았다"고 이야기했다.

LG는 31일부터 잠실에서 두산 베어스와 3연전을 한다. 임찬규는 "카라스코도 합류를 했고, 이제 선발진이 안정될 것 같다. 그러면 고급야구를 할 것이고 승부를 펼칠 수 있을 때 펼칠 수 있을 것"이라며 "의기투합해서 잘해보겠다"고 힘주어 말했다.

잠실=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com