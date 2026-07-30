'페덱 사냥→네일 7승' 삼성 8연속 위닝 저지→창원行 KIA, "대승의 가장 큰 소득은…"

25일 고척돔에서 열린 KIA와 키움의 경기. 7회초 1사 3루. 박재현 안타 때 득점에 성공한 KIA 김태군. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.25/

Advertisement

Advertisement

[대구=스포츠조선 정현석 기자]매서운 타선 집중력을 과시한 KIA 타이거즈가 삼성 라이온즈의 '새 에이스' 크리스 페덱을 무너뜨리며 대구 원정을 위닝시리즈로 장식했다.

Advertisement

KIA는 30일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과의 원정 경기에서 2회에만 김태군의 3점 홈런 포함, 연속 5안타로 5득점을 올리는 빅이닝을 만들며 12대3 대승을 거두었다. 이로써 KIA는 삼성과의 3연전에서 2연승을 달리며 위닝시리즈를 달성했다.

1회 3K 침묵 깨고 2회 5연속 안타 맹폭... 페덱 흔든 '집중력'

경기 전 이범호 감독은 빅리그 출신 페덱을 상대로 "구위가 뛰어난 투수인 만큼, 찬스가 오면 세심하게 풀어나가는 야구가 필요하다"며 신중한 태도를 취했다. 실제로 1회초 박재현-김호령-김도영이 연속 삼진으로 물러날 때만 해도 힘겨운 경기가 예상됐다.

사진제공=삼성 라이온즈

Advertisement

그러나 0-0으로 맞선 2회초, KIA 타선의 집중력이 대폭발했다. 카스트로와 나성범의 연속 중전 안타로 만든 무사 1,2루에서 김선빈이 끈질긴 8구 승부 끝에 바깥쪽 체인지업을 밀어쳐 선제 1점 적시타를 터뜨렸다.

Advertisement

이어 '이적생' 하주석이 우익선상 1점 적시 2루타를 날려 페덱을 흔들었고, 무사 2,3루 찬스에서 포수 김태군이 한가운데 119km 커브를 놓치지 않고 좌월 스리런 홈런(시즌 3호)을 쏘아 올렸다. 단 1이닝 만에 연속 5안타로 5점을 뽑아내는 무서운 화력이었다.

이후 KIA는 3회 김도영의 솔로포(시즌 32호), 7회 카스트로의 투런포(시즌 12호) 등을 더해 삼성 마운드를 완전히 무너뜨렸다. 선발 네일은 초반 만루 위기를 이겨내고 6이닝 3실점으로 역투하며 시즌 7승째를 수확했다.

Advertisement

이범호 감독 "김태군 결승포·야수진 고른 활약... 필승조 아껴 소득"

Advertisement

경기 후 이범호 감독은 공수에서 완벽한 모습을 보여준 야수진과 노련한 피칭을 선보인 선발진에 찬사를 보냈다.

이 감독은 "부상에서 복귀한 김태군이 두 경기 모두 좋은 활약을 해줬다. 안정된 투수 리드와 함께 오늘은 결정적인 3점 홈런을 터뜨리며 공격까지 이끌었다"며 결승포의 주인공이자 복귀 하기 무섭게 2연승을 이끈 김태군을 먼저 칭찬했다. 이어 "김선빈도 적시타와 희생번트 등 팀 승리에 일조했고, 카스트로는 타격은 물론 1루 수비에서도 안정감 있는 모습을 보여줬다. 모든 야수들이 고른 활약을 해준 덕분"이라고 공을 돌렸다.

대승을 거두며 투수진의 체력을 안배한 점도 높게 평가했다.

18일 인천SSG랜더스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. KIA가 12대2로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 이범호 감독과 승리투수 네일의 모습. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.18/

이 감독은 "타선의 활발한 타격 덕분에 필승조 투수들을 아낄 수 있었던 부분도 오늘 경기의 큰 소득"이라며 "마운드에서는 네일이 경기 초반 다소 고전하는 모습도 보였지만, 노련하게 6이닝을 투구해 주며 선발투수로서의 제 역할을 다해줬다"고 총평했다. KIA는 이날 대승으로 필승조 에너지를 세이브 한 채 NC 다이노스와의 주말 3연전을 위해 창원으로 이동했다.

대구 원정을 성공적으로 마친 이 감독은 "삼성을 상대로 위닝시리즈를 거둘 수 있어서 만족스럽다. 주말 창원(NC 다이노스전) 원정 경기도 최선을 다하겠다"며 상승반등 흐름을 이어가겠다는 각오를 다졌다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com