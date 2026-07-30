박준영이 QS급으로 버텼기에 역전도 있었다. "6회를 던진 것은 처음" → 김경문 감독도 극찬했다 [대전 현장]

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 한화 선발 박준영이 역투하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 한화 선발 박준영이 생각에 잠겨 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 한화 선발 박준영이 역투하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

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[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 한화 이글스 박준영(등번호 96)이 퀄리티스타트에 가까운 호투를 펼치며 승리에 힘을 보탰다.

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박준영은 30일 대전 롯데전 선발 등판, 5⅔이닝 2실점 호투했다.

1-2로 뒤진 6회초 2사 주자 없는 상황에서 조동욱과 교체됐다.

패전 위기였지만 팀의 도움을 받았다. 한화가 9회말 역전 끝내기 승리(3대2)를 거두면서 박준영의 패전도 날아갔다. 김경문 한화 감독은 "박준영이 선발투수로 5⅔이닝 동안 본인의 역할을 잘해주었다"고 칭찬했다.

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경기 후 박준영은 "팀이 이겨서 너무 좋고, 팀에게 크지 않은 점수차에서 다음 투수에게 마운드를 넘겨준 게 기분이 좋다. 선발 하면서 6회를 던진 것이 처음이라 오늘 기억에 남을 것 같다"고 기뻐했다.

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퀄리티스타트에 대한 미련은 없었다.

박준영은 "6회 2사에 교체됐지만 팀의 계획이고, 투수코치님께서 미리 언질을 주셨기 때문에 내려올 때 아쉬움은 전혀 없었다"고 말했다.

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꾸준한 루틴을 지켜오고 있다.

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박준영은 "선발이라서 다른 준비를 한다기 보다 시즌 준비하면서 했던 것들 진행하고 있다. 다만 선발투수는 많은 공을 던져야 하기 때문에 체력 관리는 신경쓰고 있다"고 밝혔다.

최고구속 150㎞을 찍었지만 크게 의미를 두지는 않았다.

박준영은 "스피드는 전혀 신경쓰지 않았고 스트라이크를 던지는 것에 신경을 썼다. 만약 직구가 안되면 다른 구종으로 승부하면 된다고 생각했기 때문에 크게 신경쓰지 않았다. 다음 등판에도 스트라이크 많이 던지고, 타자와 좋은 승부를 하고 싶다. 내가 승리투수가 되는 것 보다 팀이 이길 수 있는 흐름을 만들고 마운드를 내려오고 싶다"고 희망했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com㎞