대타 아닌가? 감독님이 나를 믿어주시는구나! → 한화 이도윤의 생애 첫 끝내기, 이렇게 나왔다 [대전 현장]

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 9회말 1사 만루 한화 이도윤이 끝내기 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 9회말 1사 만루 한화 이도윤이 끝내기 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

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[대전=스포츠조선 한동훈 기자] "일단 제가 타석에 들어갈 줄도 몰랐고요."

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한화 이글스 이도윤이 극적인 끝내기 안타를 터뜨렸다. 이도윤은 자신이 대타로 교체될 줄 알았다. 기회가 주어지자 최소한 동점은 만들겠다는 마음으로 타석에 섰다.

한화는 30일 대전 롯데전 3대2로 승리했다. 1-2로 뒤진 9회말 1사 만루에서 이도윤이 우익수 키를 넘기는 굿바이 2루타를 폭발했다.

이도윤은 이날 안타가 없었다. 대타로 바뀌어도 납득이 될만한 상황.

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이도윤은 롯데 마무리 김원중의 포크볼을 커트 커트하며 버텨냈다. 2볼 2스트라이크에서 6구째 드디어 처음으로 패스트볼이 날아왔다. 이도윤은 놓치지 않고 야무지게 방망이를 돌렸다. 우측 멀리 뻗어나간 타구는 맞는 순간 끝내기임을 알 수 있었다.

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이도윤 개인 첫 끝내기다.

이도윤은 "처음 쳐봤다. 물 맞은 느낌이 상당히 좋다. 중학교 때 연습경기 때 한 번 친 기억이 난다"며 웃었다.

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이도윤은 포크볼을 쳐내기는 어렵다고 느꼈다.

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 9회말 1사 만루 한화 이도윤이 끝내기 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 9회말 1사 만루 한화 이도윤이 끝내기 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

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이도윤은 "일단 스트라이크존을 높게 설정했다. 김원중 선수의 공이 워낙 좋아서 쉽지가 않았다. 그래서 패스트볼이 들어왔을 때 놓치지 말자는 생각을 가지고 있었다. 중간 타이밍을 잡고 있었는데 나도 모르게 쳤다. 그게 또 앞에서 맞았다"고 돌아봤다.

이도윤은 자기 타석에 대타라고 생각했다. 이도윤은 "타석에 들어갈 줄 몰랐다. 바뀔 수도 있겠다고 생각했다. 그런데 감독님께서 계속 좀 더 간결하게 스윙을 가져가라고 응원과 힘을 주셨다. 이거 어떻게 해서든 최소한 동점이라도 시키겠다는 마음가짐으로 임했다"고 말했다.

이도윤은 길게 보지 않으려고 한다.

이도윤은 "아직 내가 주전이라고 생각하지 않는다. 최소 3년은 같은 곳에서 뛰어야 주전이다. 그냥 하루하루, 다음 날보다는 오늘 하루를 어떻게 풀어갈 것이냐에 집중하고 있다"며 마음을 다잡았다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com→