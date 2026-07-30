"마음대로 안 되네" 오타니 투구 중단, 무릎 아닌 다른 곳에 있었다…느긋한 사령탑? "타자 전념은 계산에 없다"

오타니 쇼헤이. AP연합뉴스

오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 이종서 기자] 오타니 쇼헤이(LA 다저스)의 투수 복귀가 점점 멀어지는 것일까.

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미국 메이저리그 LA 다저스 소식을 주로 다루는 '다저블루'는 30일(이하 한국시각) '오타니가 기존에 알려진 부상과 더불어 새롭게 밝혀진 부상 등 복합적인 문제로 인해 다저스 선발 로테이션에서 무기한 이탈했다'고 전했다.

투타 겸업을 해오던 오타니는 왼쪽 무릎 통증으로 전반기 마지막 등판이 불발됐다. 이후 투수로는 경기에 나서지 못하고 있다.

월드시리즈 3연패를 노리고 있는 다저스로서는 오타니의 투수 복귀가 필요하다. 그러나 경과는 썩 좋지 않다.

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매체는 '다저스는 당초 왼쪽 무릎 불편함을 이유로 오타니를 로테이션에서 제외했다. 오타니는 올스타 휴식기 동안 통증 완화 및 충격 흡수를 위해 무릎에 관절 윤활유 주사를 맞으며 반등을 노렸다'며 '이후 필라델피아에서 불펜 투구를 소화했으나 기대했던 효과는 나타나지 않았다. 무릎 상태가 다소 악화되자 다저스는 다음 불펜 일정을 취소하고 그의 투구를 전면 중단시켰다'고 상황을 설명했다.

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무릎 문제가 전부는 아니었다. 우측 이두근 문제까지 겹쳤다. 오타니는 "내 이두근 상태가 100%가 아니다"라며 "무릎과 비슷한 문제"라고 밝혔다.

오타니도 신중하게 몸 상태에 접근했다. 오타니는 "굳이 무리해서 밀어붙여야 할까"라며 "아직 7월이다. 만약 지금이 8월이나 9월이었다면 이야기가 조금 달랐을 것"이라고 밝혔다.

오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

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'다저블루'는 '오타니는 7월 초에도 투구에 불편함을 느껴 4일 라인업에서 제외된 바 있는데, 이는 올 시즌 그가 우측 이두근에 불편함을 느낀 두 번째 사례였다'고 했다.

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데이브 로버츠 다저스 감독은 휴식 후 오타니의 상태가 좋아졌다고 했다. 그러나 매체는 '필라델피아 원정 불펜 투구 이후 이두근 부상이 재발했고, 이것이 투구 중단의 결정적 원인이 됐다'고 설명했다.

로버츠 감독은 "필라델피아나 뉴욕 메츠전에서 다시 투구 강도를 끌어올리려 했을 때, 무릎은 물론 팔도 마음대로 반응하지 않았던 것 같다"며 "하체의 문제가 상체, 즉 팔에까지 부담을 준 것으로 보인다. 그 여파를 줄이기 위해 캐치볼과 불펜 투구를 모두 멈췄다"고 설명했다.

로버츠 감독은 이어 "첫 번째 목표는 무릎을 관리하는 것이고, 그다음은 상태가 100%가 아닌 팔로 억지로 구속을 짜내려 하지 않게 막는 것"이라며 "팀에서의 가치를 고려할 때 우리는 라인업에 오타니가 필요하다. 스윙이나 주루 플레이는 무릎과 팔 상태에 악영향을 받지 않는다. 이것이 내가 오타니, 트레이닝 파트와 대화한 내용의 전부"라고 했다.

오타니의 마지막 등판은 지난 4일 샌디에이고 파드리스전으로 6이닝 3실점을 기록했다.

한 달의 공백이 있지만, 복귀 날짜는 미궁이다. 매체는 '오타니의 마운드 복귀 시점은 정해지지 않았다. 다저스는 100% 회복될 때까지 그의 투구를 막고 신중을 기할 계획'이라고 전했다.

오타니 또한 "내 몸 상태가 아무 문제 없는 100%였다면 예정대로 던졌을 것"이라며 "하지만 90%라면, 즉 10%가 부족한 상태라면 굳이 억지로 무리할 필요가 없다"고 의연한 태도를 보였다.

오타니 쇼헤이. William Liang-Imagn Images연합뉴스

다만, 다 낫는다고 해도 복귀까지는 시간이 걸릴 전망이다. '다저블루'는 '오타니는 거의 한 달을 쉰 탓에 선발 복귀 전까지 팔 상태를 다시 끌어올려야 한다. 공백기가 길어질수록 폼을 되찾는 데 걸리는 시간도 늘어난다'며 '가을야구까지 두 달밖에 남지 않아 복귀 일정이 촉박해지고 있다. 그러나 다저스는 여전히 10월 마운드 위에 선 투타 겸업 오타니를 기대하고 있다'고 내다봤다.

로버츠 감독 또한 확신으로 기다리고 있다. 오타니를 포스트시즌 타자로만 기용할 가능성에 대해 "그건 선택지에 없다"고 잘라 말했다.

로버츠 감독은 "어떤 일도 일어날 수 있지만, 내 생각엔 그럴 확률은 극히 낮다"며 "남은 일정을 고려할 때 무릎과 팔 상태가 계속 호전된다면 투구를 할 것으로 본다. 우리는 그가 투타 양면에서 팀을 도울 수 있도록 완벽히 건강해질 수 있는 최고의 환경을 만들어주기 위해 노력 중"이라고 강한 믿음을 내비쳤다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com