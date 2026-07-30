"죄송합니다, 정말 죄송합니다" 구단주까지 눈물의 사죄…히로시마 좀비담배 파문 일파만파

교도연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 일본 프로야구(NPB)의 좀비담배 파문이 커지고 있다.

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히로시마현 경찰 본부는 30일 히로시마 카프 내야수 야노 마사야, 마에카와 세이타의 자택과 선수단 기숙사를 압수수색했다. 야노는 지난달 1일 좀비 담배를 판매한 것으로 알려진 전 구단 임원과 밀실에서 함께 있는 사진이 공개돼 논란이 됐다. 지난 17일 1군 말소돼 3군에 머물고 있다. 마에카와 역시 29일 1군 등록이 말소됐다.

히로시마의 스즈키 기요아키 본부장은 야노의 1군 말소 후 "마약 판매상으로 불리는 사람과 밀실에 함께 있는 것 자체가 강한 의혹을 불러 일으키는 상황"이라며 "개인적으로 그런 선수가 1군에 머물고 있는 데 거부감이 있다"고 말한 바 있다.

마쓰다 하지메 히로시마 구단주는 30일 홈구장인 마쓰다 줌줌 스타디움에 모습을 드러내 고개를 숙였다. 일본 스포츠호치에 다르면, 마쓰다 구단주는 야노, 마에카와의 자택 압수수색에 대해 "충격이 크다. 팬들께 정말 죄송한 마음 뿐"이라고 사죄의 뜻을 나타냈다. 이어 "예상치 못한 선수가 거론돼 매우 놀랐다. 열심히 뛰고 있는 선수였는데, 안타깝다"며 눈물을 글썽이며 재차 사과했다. 히로시마는 성명을 통해 '경찰 수사에 전적으로 협력하는 한편, 압수수색을 중대하게 받아들이고 있다"며 "이런 일이 발생한 것에 대해 팬, 관계자들께 진심으로 사과드린다'고 밝혔다.

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히로시마는 지난해 12월 하쓰키 류타로가 좀비 담배 흡입 혐의로 체포된 바 있다. 하쓰키는 당시 경찰 임의 동행 후 이뤄진 검사에서 금지 약물이자 일본 내에서 마약류로 분류되는 에토미데이트 양성 반응을 보였다. 이후 개인, 팀 훈련에 정상적으로 참가했으나, 결국 지난 1월 체포됐고, 자택 압수수색에서 다량의 카트리지가 발견됐다. 히로시마는 지난 2월 하쓰키와의 계약을 해지했다. 하쓰키는 지난 15일 재판에서 징역 1년, 집행유예 3년 선고를 받았다.

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그런데 하쓰키가 지난 5월 말 충격적인 폭로를 하면서 사태가 확대됐다. 하쓰키가 SNS에 올린 12분 가량의 영상이 발단이 됐다. 검은 정장 차림으로 카메라 앞에 선 하쓰키는 "지난해 4월 지인으로부터 진정 효과가 있는 물담배(시샤)라며 (좀비 담배를) 소개 받았다"며 "그 지인은 팀내 복수의 선수와 연관돼 있었으며, (나 말고도) 6명의 선수가 구입했다"고 적었다. 이어 "당초 혐의를 부인했던 건 소변 검사 결과가 나오기 전까지 다른 선수에게 경찰 수사가 미치는 시간을 늦추려 했기 때문"이라며 "진술 과정에서 타 선수 사용에 대해서도 말했으나, 소변 검사 증거가 나오지 않은 이상 체포나 구단에서 처분할 수 없다는 답변을 들었다"고 덧붙였다.

하쓰키는 히로시마 구단에 대한 서운함도 숨기지 않았다. 그는 "보석으로 풀려난 뒤 그동안 동료라고 생각했던 사람들로부터 연락은 없었다. 결과적으로 팀에서 퇴출 당했고, 동료도 잃었다"고 주장했다. 또 "팀내에서 홀로 고립된 시기가 있었다. 체질적으로 술을 마시지 못하는 상황에서 감당해야 할 부분이 있었다. 팀 내에는 답답한 구시대적인 분위기가 있었다"고 밝히기도 했다.

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하쓰키의 폭로 뒤 스즈키 본부장은 팀내 전수조사에 나설 뜻을 드러냈다. 구단 임원이 판매상으로 지목된 가운데, 야노와 마에카와까지 조사를 받으면서 사태는 걷잡을 수 없는 상황으로 흐르는 분위기다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com