"콜업 or 트레이드 or 방출" 남은 시간 단 3일, 김하성 운명 결정된다…애틀랜타의 선택은

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[스포츠조선 박상경 기자] 이제 남은 시간은 단 3일이다.

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김하성의 재활 경기 일정이 막바지에 다다르면서 애틀랜타 브레이브스의 선택에 관심이 쏠리고 있다. 지난 4일 오른손 중지 염증으로 부상자 명단(IL)에 오른 김하성은 13일 루키리그 FCL 브레이브스에서 재활 경기를 시작했다. 3경기를 소화한 뒤 트리플A팀인 귀넷 스트라이퍼스로 자리를 옮겨 9경기 타율 0.225(31타수 7안타), 홈런 없이 3타점 3득점, 6볼넷 6삼진 3도루를 기록 중이다.

MLB닷컴의 마크 보우먼은 30일(이하 한국시각) 션 머피와 함께 김하성의 재활 경기 소식을 전했다. 그는 '"하성의 재활 경기 일정은 2일 경기 이후 종료된다. 애틀랜타는 그때까지 김하성의 복귀 여부를 결정해야 한다. 그를 트레이드 하거나, 방출 대기 명단(DFA)에 올리는 것도 선택지"라고 설명했다.

지난 시즌을 마치고 애틀랜타와 1년 2000만달러 계약을 맺은 김하성은 올 초 국내 체류 중 빙판길에서 미끄러져 오른손 중지 힘줄 파열상했다. 이후 수술대에 오른 후 개막 엔트리에서 제외된 그는 지난 4월 말부터 더블A, 트리플A에서 9차례 재활 경기를 소화한 뒤, 5월 13일 애틀랜타로부터 콜업 통보를 받았다. 그러나 극도의 부진을 보였다. 빅리그 27경기에서 타율 0.068(73타수 5안타)에 그쳤다. 5개의 안타 모두 단타에 그쳤고, 볼넷 9개를 얻어내는 동안 22개의 삼진을 당했다. 출루율 0.171, 장타율 0.068로 빅리그 로스터에 이름을 올리기 민망한 수준의 활약에 그쳤다. 타격도 타격이지만, 부상 후 수비 능력이 현저히 저하됐다는 의심의 눈초리를 받아야 했다.

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애틀랜타는 김하성이 복귀하게 되면 유격수 자리를 다시 맡길 것으로 보인다. 대체자로 활용했던 자비스가 부진하기 때문. 한때 3할 타율 이상을 기록하면서 주목 받았으나, 최근 무안타 부진 속에 수비에서도 문제점이 드러나는 모양새다. 애틀랜타 소식을 전하는 HTHB는 '자비스는 마이클 해리스 2세 수준으로 볼넷을 많이 얻고 있지만, 장타력이나 수비력이 뛰어나지 않아 볼넷 효과가 줄어들고 있다'고 분석했다. 그러면서 '그동안 애틀랜타의 성적을 고려할 때 리그 평균 수준의 유격수 성적은 나쁘지 않아 보이지만, 자비스의 프로필을 보면 향후 성적이 급락할 가능성이 있다'고 우려했다. 이어 '김하성이 IL에서 복귀한다면 다시 주전 유격수 자리를 맡을 것'이라면서도 '부진을 반복한다면 주전 자리는 다시 자비스에게 돌아갈 수도 있다. 알렉스 앤소풀로스 단장이 깜짝 트레이드로 유격수를 보강할 수도 있지만, 그렇지 않다면 여러 선수를 번갈아 기용할 수도 있다'고 전망했다.

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애틀랜타가 앞서 김하성을 IL에 올릴 때 트레이드 내지 DFA 가능성이 제기된 바 있다. 하지만 김하성이 부진한 모습을 보이면서 트레이드 시장에서는 큰 관심을 받지 못하고 있다. 2000만달러를 투자해 그를 붙잡은 애틀랜타도 DFA 처리를 망설이는 눈치다. 김하성은 두 번째 재활경기에서 장타와 타점을 곧잘 생산하면서 이전과는 달라진 모습을 선보이고 있다. 결국 재활 경기 일정을 마친 뒤 애틀랜타로부터 부름을 받을 가능성이 높지만, 이후 빅리그 로스터에 계속 이름을 올릴 수 있을지는 두고 봐야 하는 처지다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com