이렇게 잘 던지는데, 트레이드 후보라니…'다저스 구세주 등극' 전 KIA 투수 잠 못 이루는 밤, 그 운명은

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[스포츠조선 박상경 기자] 운명이란 게 참 얄궂다.

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에릭 라우어(LA 다저스)의 현실이다. 토론토 블루제이스에서 오프너 기용에 항명성 발언을 한 뒤 다저스로 현금 트레이드될 때만 해도 그저 그렇게 시즌을 마무리할 것처럼 보였다. 그러나 유니폼을 갈아 입은 뒤 놀라운 역투를 펼치며 부상에 신음하던 다저스 선발진의 구세주 노릇을 톡톡히 했다.

올 시즌 토론토 선발진 합류 후 라우어는 8경기(선발 6경기) 36⅓이닝 1승5패, 평균자책점 6.69에 그쳤다. 그러나 다저스에서는 9경기(선발 8경기) 51⅔이닝 5승 무패, 평균자책점 2.96이다. 토론토에서는 삼진 26개를 잡는 동안 볼넷 16개를 내줬으나, 다저스에서는 삼진이 30개로 늘어난 반면, 볼넷은 13개로 줄었다. WHIP(이닝당 출루 허용률) 역시 토론토 시절 1.49에서 다저스에서 0.99로 대폭 낮아졌다. 마치 다른 선수가 된 듯 하다.

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하지만 라우어의 입지는 불안하기만 하다. 디애슬레틱의 케이티 우, 파비안 알다야는 지난 19일(한국시각) '라우어가 트레이드 마감일 다저스의 유력한 트레이드 후보가 될 수 있다'고 전했다. 이들은 '블레이크 스넬과 타일러 글래스나우가 복귀를 앞둔 가운데, 다저스는 올 시즌을 끝으로 계약이 끝나는 라우어를 내주고 그에 상응하는 대가를 얻으려 할 것'이라고 내다봤다. 다저스 소식을 전하는 다저스웨이도 '다저스는 지난해 7월까지 6승(7패)을 기록 중이던 더스틴 메이(현 세인트루이스 카디널스)를 보스턴 레드삭스로 트레이드 하면서 외야 유망주 제임스 팁스 3세, 잭 에라드를 얻었다. 전력 누출이 크지 않았다는 건 월드시리즈 우승 반지로 증명됐다'며 '메이의 사례를 보면 다저스가 라우어를 트레이드 시장에 내놓을 때 비슷한 대가를 바랄 것'이라고 전망했다. 그러면서 '설령 라우어를 다른 팀으로 보낸다 해도 그의 자리를 스넬이나 글래스나우가 대신한다면 크게 불평할 만한 일은 없을 것'이라고 덧붙였다.

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다저스는 최근 무릎 통증과 이두근 문제가 불거진 오타니 쇼헤이의 후반기 등판을 잠정 중단한 상황이다. 선발진 한 자리가 비게 됐으나 로테이션에는 여전히 야마모토 요시노부, 사사키 로키, 에밋 시언, 저스틴 로블레스키가 버티고 있다. 이런 가운데 스넬, 글래스나우까지 복귀한다면 로테이션을 채우는 걸 넘어 정리를 해야 할 판이다. 이런 가운데 트레이드 마감일을 앞두고 디트로이트 타이거스를 떠날 것이 유력시 되는 태릭 스쿠벌 영입설까지 파다하다. 다저스는 스쿠벌과 거리를 두는 눈치지만, 상황은 언제든 급변할 수 있다.

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불펜으로 보직을 변경하기도 애매하다. 다저스는 이미 알렉스 베시아 등 수준급 좌완 불펜을 거느리고 있다. 우완 불펜 부족이 지적되고 있는 상황. 긴 이닝 소화가 가능한 라우어에게 롱릴리프 역할을 맡길 수도 있지만, 앞서 토론토에서 오프너 기용에 대놓고 불만을 드러냈던 라우어가 이를 수용할지는 미지수다.

2024년 후반기 KIA 타이거스에서 뛰었던 라우어는 지난해 토론토와 마이너 계약을 맺은 뒤 대체 선발 기회를 잘 살려 로테이션에 진입했고, 정규시즌 9승2패, 평균자책점 3.18의 좋은 성적을 남겼다. 포스트시즌 엔트리에 합류해 월드시리즈 마운드에 서기도 했다. 올 시즌 초반 토론토에서 부침을 겪었지만, 다저스에서 재기하는 데 성공했다. 선발 보강에 관심이 있는 팀이라면 분명 매력적인 카드다. 다만 다저스의 구미를 당길 만한 제안을 할 수 있느냐가 관건이다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com