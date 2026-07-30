'긴급 호출' KIA, 단 2G로 증명한 클래스…이래서 베테랑 필요하다

9일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 한화와 KIA의 경기. 수비 훈련을 하고 있는 KIA 김태군. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.09/

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[스포츠조선 김민경 기자] 이래서 베테랑이 필요하다. KIA 타이거즈가 베테랑 포수 김태군의 합류와 함께 빠르게 안정감을 찾는 분위기다.

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KIA는 지난 29일 대구 삼성 라이온즈전을 앞두고 급히 김태군을 1군으로 콜업했다. 전날 삼성에 5대12로 대패한 뒤였다. 에이스 아담 올러가 1이닝 8실점으로 무너지면서 충격적인 패배를 떠안았다. 전반기에는 리그를 완벽히 장악했던 올러가 후반기 평균자책점 13.06을 기록했다. 올러뿐만 아니라 선발과 불펜 전반적으로 주축 투수들이 흔들리는 경향을 보였다.

이범호 KIA 감독은 주전 포수 한준수가 지쳤다고 판단했다. 주효상을 2번 포수로 뒀지만, 냉정히 공수에서 한준수와 부담을 완전히 양분해 주지 못했다. 주효상도 가진 재능은 좋은 포수지만, 군 문제와 팔꿈치 부상 탓에 최근 5년 동안 1군 39경기에 출전했다. 아직은 시간이 더 필요한 선수다.

김태군이 지난 2일 햄스트링 부상으로 이탈한 이후 한준수는 한 달 가까이 사실상 홀로 안방을 지켰다. 포수는 특히 체력 소모가 심한 포지션인데, 무더운 여름이다 보니 더 힘들 수밖에 없었다. 공교롭게도 28일 삼성전에서 한준수는 타석에서 연결이 필요하고, 한 방이 필요한 순간마다 침묵을 지켰다. 방전되지 않은 한준수라면, 이보다는 좋은 결과가 나왔을 게 분명했다.

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김태군은 햄스트링 부상을 회복하고 2군에서 일주일 정도 실전 감각을 끌어올린 상태였다. 이 감독은 김태군에게 준비할 시간을 더 줄 수 있는 여유가 없다고 판단, 바로 1군에 올렸다.

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기대 이상으로 김태군은 준비돼 있었다. 일단 7월 들어 매번 조기 강판하던 시라카와 케이쇼의 5이닝 1실점 투구를 리드했다. 타선에서는 5타수 2안타 1타점을 기록, 9대4 승리에 큰 힘을 보탰다.

25일 고척돔에서 열린 KIA와 키움의 경기. 7회초 1사 3루. 박재현 안타 때 득점에 성공한 KIA 김태군. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.25/

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 마운드를 찾은 KIA 포수 김태군. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

김태군은 30일 삼성과 주중 3연전 마지막 경기에서는 완전히 주인공이 됐다. 김선빈과 하주석의 적시타로 2-0 리드를 잡은 2회초 무사 2, 3루. 김태군이 삼성의 거물 외국인 투수 크리스 페덱의 초구 커브를 받아쳐 좌월 3점포로 연결했다. 한국 도전 3경기째였던 페덱에게 처음 쓴맛을 안긴 동시에 KIA의 위닝시리즈를 확정한 큰 한 방이었다.

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김태군은 또 제임스 네일의 6이닝 3실점 호투를 리드하며 모처럼 '영혼의 단짝'과 찰떡 호흡을 자랑했다.

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KIA는 28일 패배로 4위에서 5위로 밀려났다가 김태군의 합류와 함께 2연승 상승세를 타면서 다시 4위로 올라섰다. 1위 삼성의 기세를 꺾어놨고, 5위 두산 베어스와는 1경기차로 거리를 벌렸다.

물론 김태군 한 명의 공으로 다 돌리는 것은 무리가 있지만, 위기에 돌아온 베테랑은 분명 힘이 있었다. 팀에서 가장 중요한 포지션인 포수라 더 극적인 효과를 봤다.

김태군은 올해로 KIA와 3년 25억원 비FA 다년계약이 끝내고, 시즌을 마치면 FA 시장으로 나간다. KIA는 이미 올해부터 한준수 주전 체제로 완전히 방향을 잡았지만, 김태군의 필요성은 여전히 느끼고 있다.

25일 고척돔에서 열린 KIA와 키움의 경기. 7회초 2루타를 날린 KIA 김태군. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.25/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com