네일도 혼쭐났다 "짜증 내면 그 정도 선수 밖에…" "오버액션 노" 긴장해! '형님'이 돌아왔다

30일 삼성전 네일과 호흡을 맞춰 위닝시리즈를 이끈 김태군. 대구=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

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[대구=스포츠조선 정현석 기자] "네가 짜증을 내는 순간, 너는 그냥 그 정도 수준의 선수밖에 안 되는 거야."

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군기반장 형님이 돌아왔다. 선수단에 긴장이 흐른다.

KIA 타이거즈의 '베테랑 안방마님' 김태군(37)이 돌아오자마자 팀 분위기가 180도 달라졌다.

부상 재활을 마치고 돌아와 2경기 연속 선발 마스크를 쓴 김태군은 특유의 카리스마와 결정적 홈런포, 위기탈출 리드로 팀의 2연승과 대구 3연전 위닝시리즈를 견인했다. 라커룸을 감싸는 팽팽한 긴장감 속에 '영혼의 파트너' 제임스 네일마저 그의 직설적이고 애정 어린 충고 앞에서 고개를 숙여야 했다.

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김태군은 30일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 원정 경기에 8번 포수로 선발 출전했다. 2-0으로 앞선 2회초 무사 2,3루 첫 타석에서 4연속 안타로 선제 2실점 하며 흔들리던 삼성 선발 페덱에게 숨 돌릴 틈을 주지 않고 한가운데 119㎞ 커브를 당겨 좌측 담장을 넘기는 결정적 3점 홈런(시즌 3호)을 터뜨렸다. 김태군의 이 한 방으로 5득점 빅이닝을 완성한 KIA는 후반 득점을 더해 12대3 대승을 거뒀다.

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경기 후 인터뷰에 응한 김태군의 얼굴에는 승리의 기쁨보다 돌아온 고참으로서의 묵직한 책임감이 묻어났다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 1회초 1사 만루 KIA 김태군이 안타를 날리고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

"체력 방전? 그 안에서 얻는 게 있어야… 오버액션 말고 묵묵해야 진짜 베테랑"

김태군이 없는 동안 안방을 홀로 지키며 체력적 부담을 토로했던 후배 포수 한준수(27)를 향해 김태군은 "(한)준수가 고생이 많았지만, 다 커가는 과정이라고 생각한다. 인터뷰에서 체력이 많이 떨어진다고 한 걸 봤는데, 힘든 상황 속에서도 얻어가는 게 있어야 진짜 발전이 있다"며 "약한 모습을 보이면 안 된다. '정신이 몸을 지배한다'는 말처럼 힘들다고 생각하면 계속 힘들어지기 마련"이라며 후배의 성장을 당부했다.

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올해 프로 19년 차를 맞이한 김태군은 이적 후 맹활약 중인 하주석과의 베테랑 시너지에 대해 "신인 때부터 내 소신은 늘 같다. 야구장에 나가면 내가 맡은 자리에서 최선을 다하고 묵묵히 하다 보면 결과는 자연스럽게 따라온다"며 "어린 친구들에게 잘되고 있을 때나 안 될 때나 제스처나 액션을 줄이라고 말한다. 힘들고 안 풀릴 때 사람의 본성이 나온다. 안 될 때일수록 행동을 조심하고 말을 아껴야 한다"고 소신을 밝혔다.

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재활 기간 TV로 경기를 많이 보면서 스스로도 되돌아봤다는 김태군은 "집에서 경기를 보면서 나 역시 안 될 때 나오는 표정이나 액션이 크다는 걸 깨달았다. 오버액션을 줄이고 말 한마디를 조심하려 한다. 말로만 이래라저래라하는 선배는 되고 싶지 않다"고 덧붙였다.

8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 3회말 2사 1,3루 KIA 네일이 폭투로 실점하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.08/

"짜증 내면 딱 그 정도 수준" 흔들리는 네일 다잡은 따끔한 한마디

네일도 예외는 아니었다.

이날 선발 등판한 네일은 10안타를 허용했다. 초반 많은 피안타와 많은 투구수에도 6이닝을 끌고가 7월 두번째 퀄리티스타트를 할 수 있었던 데에는 김태군의 따끔한 조언이 있었다.

네일은 경기 초반 빗맞은 안타를 잇달아 허용하자 덥고 습한 대구 날씨 속 에마운드 위에서 답답함과 짜증을 감추지 못했다. 눈썰미 좋은 김태군이 이를 그냥 지나칠 리 없었다. 당장 마운드로 달려갔다.

김태군은 "오늘 네일이 좀 많이 건드리더라"며 웃은 뒤, "사람인지라 빗맞은 안타가 나오면 짜증이 나겠지만, 마운드를 책임지는 투수라면 감정을 제어할 줄 알아야 한다. 마운드에 이어 덕아웃 뒤로 불러 '네가 감정을 주체 못 하고 짜증을 내는 순간, 너는 딱 그 정도 수준밖에 안 되는 선수가 되는 거다. 잘 인지하라'고 확실하게 얘기했다"고 전했다.

김태군의 단호한 한마디에 네일은 마음을 다잡고 6이닝 3실점 역투로 시즌 7승을 달성했다.

네일은 경기 후 "무엇보다 팀이 승리해서 기쁘다. 김태군과 호흡을 맞추면서 삼성 상대로 이미 많은 경기를 치렀다. 그만큼 서로를 잘 알기에 다른 얘기는 하지 않았고 서로를 믿고 경기에 들어갔다. 몇번 고개를 젓긴 했지만 김태군이 낸 사인대로 던졌고, 경기 운영을 잘 해냈다"며 감사를 전했다. 이어 "날씨가 덥기도 하고 선수들 모두 지칠만 한 시기이지만 모두가 힘 내서 서로를 도와준다면 좋은 팀이 될 수 있다고 생각한다""며 원팀을 강조했다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 마운드를 찾은 KIA 포수 김태군. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

"'괜찮아, 내일 잘하면 되지' 이런 안일함이 힘든 겨울을 부른다"

김태군의 복귀로 클럽하우스 분위기 역시 시종일관 팽팽한 긴장감이 흐르고 있다.

"돌아오니 다들 좀 긴장하고 있는 것 같다"며 미소를 지은 김태군은 최근 루징시리즈가 이어지며 흔들렸던 팀의 분위기를 빠르게 다잡았다. 그는 "'괜찮아, 내일 잘하면 되지' 같은 아마추어 같은 생각으로 눈 앞의 위기를 넘기려 하면 결국 겨울에 힘든 시간을 보낸다"며 "안 될 때는 안 되는 걸 빨리 인정하고, 선배들이 후배들을 다잡아서 뭐가 문제인지 정확하게 짚고 넘어가야 위닝 흐름으로 돌아올 수 있다"고 강조했다.

급한 팀 사정상 예상보다 일찍 복귀해 팀의 위닝시리즈를 이끈 김태군.

그는 "탁월한 선택이셨다"고 웃은 뒤 "감독님께서 직접 부상을 겪어보셨다 보니 저를 배려해 조심스럽게 조율해 주신 것 같다. 하루라도 일찍 와서 팀이 위닝시리즈를 거두는 데 보탬이 되고 싶었다. 내 몸 상태는 완전히 괜찮다"며 각오를 다졌다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com