"눈 떼지 마" 2년 차 박재현 급성장 이끄는 '외인 선생님'. 한준수 박상준도..KIA에 열린 '카스트로 교실'

30일 삼성전 데승을 이끈 KIA 4번타자 카스트로. 대구=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]KIA 타이거즈의 4번 타자 해럴드 카스트로(33)가 화끈한 방망이와 함께 팀 내 든든한 조력자 역할을 하고 있다.

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거침 없는 타격 폭발로 팀의 위닝시리즈를 이끄는 것은 물론, 2년 차 신예 박재현을 비롯한 어린 후배들의 '과외 선생님'으로 나서며 팀의 체질 개선을 이끌고 있다.

카스트로는 30일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 원정 경기에 4번 타자 겸 1루수로 선발 출전해 3타수 3안타(1홈런) 2타점 3득점 1볼넷 맹활약을 펼치며 팀의 12대3 대승을 이끌었다.

이날 카스트로의 존재감은 2회초부터 빛났다.

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1회초 1,2,3번이 삼성 선발 크리스 페덱에게 세 타자 연속 삼진을 당하며 분위기가 침체됐을 때, 2회초 선두 타자로 나와 간결한 스윙으로 팀의 첫 안타를 터뜨리며 5득점 빅이닝의 물꼬를 텄다. 7회초에는 삼성 루키 박용재를 상대로 좌월 투런 홈런(시즌 12호)까지 터뜨리며 쐐기를 박았다.

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후반기에만 벌써 시즌 홈런의 절반인 6개의 아치를 그려내고 있는 카스트로는 장타와 컨택을 겸비한 완벽한 4번 타자로 거듭났다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 카스트로가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

"MLB 시절 경험과 KBO 공부의 힘… 4번 타자 역할 만족"

경기 후 만난 카스트로는 "오늘 경기뿐만 아니라 이번 대구 시리즈 전체적으로 좋은 내용이었다. 팀 승리에 기여할 수 있어 매우 기쁘다"고 소감을 전했다.

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4번 타자 자리에 배치된 이후 더 매서운 타격을 보여주고 있는 점에 대해 카스트로는 "4번 타자로서 잘해내고 있다는 것은 스스로도 알고 있지만, 그보다 중요한 건 팀에 도움이 되는 것이다. 좋은 결과로 이어져 기쁘다"고 뿌듯함을 감추지 못했다.

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1회 연속 삼진 후 2회 첫 안타를 쳐낸 상황에 대해서는 MLB 출신다운 경험치를 언급했다. 카스트로는 "페덱은 미국에서도 상대해 본 경험이 있어 이미 잘 알고 있는 투수였다. 경험을 토대로 자신에게 맞는 공을 기다렸고, 운 좋게 컨택이 잘 이뤄졌다"고 설명했다.

후반기 들어 장타력이 폭발한 비결로는 '부상 공백기 동안의 공부'를 꼽았다. 그는 "부상 전에는 KBO 리그에 대해 잘 몰랐던 면이 있었다. 재활 및 복귀를 준비하는 동안 리그와 투수들을 많이 공부했던 것이 큰 도움이 됐다. 작년의 경험도 좋은 영향을 주고 있다. 홈런을 노리고 치기보다는 좋은 컨택을 가져가려다 보니 자연스럽게 담장을 넘어가는 타구가 나오는 것 같다"고 분석했다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 4회초 무사 1루 KIA 카스트로가 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

"공에서 시선 떼지 마라"… 2년 차 박재현 급성장 이끈 '외인 스승'

카스트로의 진짜 가치는 타석 밖에서도 빛난다. 최근 팀의 새로운 히트상품으로 자리 잡은 2년 차 외야수 박재현의 급성장 뒤에는 카스트로의 1대1 맞춤형 족집게 과외가 있었다.

박재현에게 어떤 조언을 해줬냐는 질문에 카스트로는 "재현이는 멘탈적인 부분이 가장 컸다. 타석에서 멘탈을 관리하는 법을 많이 일러줬다"고 밝혔다. 기술적으로는 '시선 처리'를 강조했다. 그는 "재현이가 컨택하는 순간까지 공을 끝까지 보지 못하고 시선이 흔들리는 날이 있더라. 끝까지 공에 눈을 떼지 말고 컨택을 이어가라고 조언을 해줬다"고 전했다.

카스트로의 '타격 교실'은 박재현에게만 열려 있는 것이 아니다. 팀 내 어린 선수들이 끊임없이 그를 찾아와 조언을 구하고 있다.

25일 고척돔에서 열린 KIA와 키움의 경기. 동료들 경기 지켜보는 KIA 카스트로. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.25/

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 박재현이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

카스트로는 "재현이에게 조언하는 게 가장 많이 부각되긴 했지만, 나에게 찾아와 도움을 청하는 모든 선수들을 도와주고 있다. 박상준도 그렇고, 최근 타격으로 고민이 많은 한준수도 타격감에 대해 조언을 구하길래 내 경험과 노하우를 많이 나눠줬다"며 미소를 지었다.

김도영-카스트로-나성범으로 이어지는 KIA의 중심 타선은 현재 리그 최고 수준의 파괴력을 과시하고 있다. 카스트로는 "우리가 연습했던 대로 결과가 잘 나오고 있다. 도영이부터 성범이까지 이어지는 중심 타선이 팀에 큰 힘이 되고 있다고 느낀다"며 숨김 없이 자부심을 드러냈다.

투수와 장단타를 가리지 않는 잡식형 해결사 카스트로. 팀 승리를 책임지는 거포이자, 신예들의 타격 스승 역할을 자처하는 강렬한 존재 덕분에 가을을 향한 KIA의 여름이 뜨거워지고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com