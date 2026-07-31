"8승 무패 운도 이겨냈다" 5이닝 101구 선발투수, 사령탑이 '101점' 준 이유 "곽도규 안 다친게 젤 좋았겠지만… "

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 5이닝 1실점 호투를 펼친 KIA 선발 시라카와. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]"100점 만점에 101점을 주고 싶습니다."

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KIA 타이거즈 이범호 감독이 29일 승리를 이끈 시라카와 케이쇼의 선발 역투에 아낌없는 박수와 함께 최고의 찬사를 보냈다.

패배를 모르는 부담스러운 상대 선발과의 매치업 부담감까지 모두 이겨내며 팀 승리를 이끌었기 때문이다.

이범호 감독은 30일 전날(29일) 대구 삼성전에 선발 등판, 5이닝 동안 101구를 던지며 5이닝 3안타 3볼넷 1실점 호투로 9대4 승리를 이끈 시라카와의 투구를 극찬했다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 5이닝 1실점 호투를 펼친 KIA 선발 시라카와. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

"8승 무패 양창섭 만나 부담 컸을 텐데… 제 공 다 던졌다"

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29일 대구 삼성전은 시작 전부터 KIA에게 쉽지 않은 흐름이었다.

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3연전 첫날인 28일 에이스 올러를 내고도 패한데다, 이날 삼성의 선발 투수가 '8승 무패'의 상승세를 달리던 양창섭이었기 때문.

불펜행을 통보받았다가 곽도규의 부상으로 선발자리를 가까스로 지킨 시라카와의 어깨는 더욱 무거울 수밖에 없었다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 시라카와가 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

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이범호 감독은 "사실 첫날 경기를 내주고 나서 시라카와의 부담이 컸을 것이다. 상대 선발 양창섭이 올해 한 번도 안 진 8승 무패 투수 아니었나. 그런 선수가 가진 '운'과 기세를 무시할 수 없다"며 "반면 시라카와는 최근 컨디션이 살짝 떨어진 상태라 내심 걱정이 많았다. 그런데 타자들이 잘 풀어주면서 시라카와도 조금은 편안한 마음으로 던진 것 같다"고 복기했다.

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이날 시라카와는 5이닝 동안 101개의 공을 던지며 삼성 타선을 상대로 자신이 가진 기량을 전력으로 쏟아부었다. 이 감독은 "시라카와는 1회부터 자기가 가진 것을 다 던지더라. 힘을 아끼지 않고 전력 투구해 준 마음이 너무 고맙다"며 칭찬을 아끼지 않았다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 이범호 감독이 경기를 준비하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

"한국 타자는 직구 잘 쳐" 사령탑의 족집게 조언, 직구 고집 버리니 부활

시라카와는 장점이라고 생각했던 패스트볼이 한국 타자들에게 공략당하면서 자신감이 다소 떨어진 상태였다.

이범호 감독은 면담을 통해 시라카와의 투구 볼배합과 시각을 바꿔놓았다.

이 감독은 "시라카와에게 '우리나라 타자들은 150㎞ 직구도 컨디션이 좋으면 얼마든지 잘 친다. 계속 공이 좋다고 직구로만 밀어붙이면 맞을 수밖에 없다. 완급조절로 타이밍을 빼앗은 뒤에 직구를 써야 승부가 된다'고 이야기해 줬다"고 전했다.

사령탑의 조언은 즉효약이 됐다.

시라카와는 29일 경기에서 구위 위주의 피칭에서 벗어나 완급조절과 변화구를 적극 섞어 던지며 삼성 타자들의 타이밍을 완벽히 빼앗았다. 최고 151㎞ 패스트볼과 포크볼 슬라이더 커브 등 변화구를 거의 1대1 비율로 섞어 삼성 타자들을 교란했다.

이 감독은 "확실히 쓰임새에 맞게 직구와 변화구를 잘 섞었고, 위기 속에서도 공격적으로 투구하는 모습이 인상적이었다"며 만족감을 표했다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 승리한 KIA 선수들이 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

전화위복 마운드 "선발진이 4~5점만 버텨주면 해볼 만하다"

불펜 합류 직전 유턴해 선발로 돌아온 시라카와. 결과적으로 팀과 선수 모두에게 전화위복이 됐다.

이 감독은 "시라카와가 앞으로 남은 시즌 10번에서 11번 정도 선발로 더 등판할 것 같다. 그중 반 정도만 어제처럼 잘 던져줘도 충분히 대등한 경기를 할 수 있다"며 선발진의 중요성을 강조했다.

이어 "우리는 선발이 얼마만큼 버텨주느냐가 핵심이다. 상대 좋은 투수를 만나 공격이 막히는 날이 있더라도, 어떻게든 4~5점은 빼낼 수 있는 확률을 가진 타선이다. 선발 투수들이 지금처럼 잘 버텨주기만 한다면 앞으로도 재미있는 경기를 이어갈 수 있을 것"이라며 시라카와의 호투가 팀 전체에 가져올 긍정적인 효과를 기대했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com