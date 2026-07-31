4년 연속 10승 달성 후 눈물 감추지 못했다…에이스 숙명이란 이런 것, "부담감 부정해왔는데…"

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. LG가 5대3으로 승리했다. 시즌 10승을 달성한 임찬규가 수훈 선수 인터뷰에 임하다 눈물을 글썽이고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.30/

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 6회초 실점 위기를 넘긴 임찬규가 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.30/

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[잠실=스포츠조선 이종서 기자] "팬들을 보니 벅차올랐네요."

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임찬규(LG 트윈스)는 30일 잠실구장에서 열린 키움 히어로즈와의 홈 경기에 선발 등판해 6이닝 5안타 4사구 3개 4탈삼진 3실점을 기록했다.

LG도, 임찬규도 중요했던 경기. LG는 전날 키움에 11대18로 완패를 당했다. 마운드가 무너졌고, 타선이 분투해도 승리에 닿지 못했다. 전반기를 선두 삼성 라이온즈에 승차없이 2위로 마쳤던 LG였지만, 후반기 첫 시리즈였던 KT와의 4연전에서 싹쓸이 패배를 당하는 등 8연패에 빠지기도 했다.

반등이 필요했던 시점. 그러나 출발은 좋지 않았다. 임찬규는 1회초 3실점을 하면서 초반 분위기를 내줬다.

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임찬규는 "KT에게도 스윕을 당하고 계속 연패에 빠지다보니 스스로 악수를 둔 것 같다. 이것저것 많이 해보려고 하고, 편하게 하자는 말을 해도 부담감을 안고 마운드에 올랐다. 사실 부담감이라는 건 그 팀의 최고 투수고, 에이스면 다 안고 하는 것이지만, 나는 그렇게 되지 못한 것에 대해 아쉬움이 컸다"라며 "팀이 연패에 있었다는 것에 꽂혀있었다. 1회에도 편하게 나가자고 생각했는데 안 맞기 위해서 공을 던졌던 것 같다. 2회까지도 반복이 됐다"고 돌아봤다.

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1회 실점이 나왔지만, 이후부터는 안정을 찾았다. 6회까지 실점을 하지 않으면서 퀄리티스타트로 이날 피칭을 마쳤다. 임찬규는 "3회부터는 모든 공을 타자들이 치게 던졌는데 아웃카운트로 이어지면서 6회까지 갈 수 있었다"고 했다.

임찬규가 과감하게 피칭을 하면서 이닝을 지워나가자 타선도 살아났다. 4회말 오스틴 딘의 솔로 홈런이 있었고, 6회말에는 송찬의가 역전 스리런 홈런을 날렸다. 7회말 추가 득점으로 승부에 쐐기를 박으며 5대3 승리를 완성했다.

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LG는 후반기 첫 위닝시리즈를 달성했다. 동시에 2경기 연속 패전투수가 됐던 임찬규도 8일 삼성전 이후 승리투수가 되며 10개 구단 투수 중 가장 먼저 10승을 달성했다.

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. LG가 5대3으로 승리했다. 시즌 10승을 달성한 임찬규가 수훈 선수 인터뷰에 임하다 눈물을 글썽이고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.30/

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임찬규는 "승리는 운의 영역이라고 생각한다. 타자와 수비가 도와줘서 10승을 달성할 수 있었다"라며 "현재 투수를 향한 세부적인 지표가 많아졌지만, 10승은 선발투수에게는 상징적이고 누구나 하고 싶은 목표다. 감사하다"라며 "한 경기 한 경기 열심히 하다보니 이렇게 좋은 결과가 있었다"고 이야기했다.

이날 단상 인터뷰를 하던 임찬규는 눈가에 눈물이 고였다. 임찬규는 "부담감을 부정을 해왔던 것 같다. 팬들을 보니 잠실야구장도 마지막이고, 이런 힘든 가운데 팬들께서 응원을 해주시는 모습을 보니 벅차올랐다"고 "(죄책감이) 크게 느껴졌다. 다른 때 연패보다 조금 더 죄책감도 크고, 무언가를 하지 못했다는 것에 응어리가 있었다. 야수들의 집중력도 좋았고, 그래서 이기는 순간 뭔가 벅차올랐다"고 밝혔다.

임찬규는 이어 "연패 기간 중에 우리 선발투수들이 퀄리티스타트를 하고 버텨줬다면 오늘 같은 경기를 할 수 있지 않았을까 싶었다. 마음의 짐이 있었다. 그 짐 때문에 나를 더 어렵게 만든 것 같다"고 아쉬운 마음을 전했다.

LG는 31일부터 잠실에서 두산 베어스와 3연전을 한다. 위닝시리즈가 반등의 발판이 되길 바라고 있다. 임찬규는 "팀 에이스인 톨허스트가 좋은 스타트를 해줬다. 카라스코 선수도 들어오고 안정감이 생기면 많이 이길 수 있지 않을까 싶다"고 각오를 다졌다.

잠실=이종서기자 bellstop@sportschosun.com