"못 뛰겠어요" 이럴수가…오타니가 스스로 빠졌다, 로버츠 감독이 밝힌 이유는

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[스포츠조선 박상경 기자] 결국 버틸 수 없었던 걸까.

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오타니 쇼헤이(LA 다저스)가 스스로 선발 제외를 요청한 것으로 알려졌다. 오타니는 31일(한국시각) 미국 캘리포니아주 LA의 유니클로필드 앳 다저스타디움에서 열리는 시애틀 매리너스전 선발 라인업에서 제외됐다. 오타니는 무릎 통증과 어깨 근육 문제로 최근 투구 불가 판정을 받았으나, 타선에는 지명 타자로 꾸준히 모습을 드러내 왔다.

이에 대해 데이브 로버츠 감독은 "무릎 불편함이 이유"라고 밝혔다. 그는 "어제 치료를 받은 뒤 의무진과 의견을 나눈 결과 하루 쉬게 하는 게 낫다고 판단했다. 더 큰 문제가 되지 않게 하고 싶다"며 "오타니 스스로 무릎 불편감을 이야기해 준 부분에 감사하게 생각한다. 그래야 나도 무엇이 최선인지 판단할 수 있기 때문"이라고 밝혔다. 또 "오늘 재정비를 하면 4~5경기를 계속 출전할 수도 있을 것이다. 앞으로 3경기 정도 치르고 '한 번 쉬고 싶다'고 생각할 수도 있다"며 "내가 오타니에게 요구하는 건 정직하게 몸 상태를 전해주는 것 뿐이다. 이번에는 그렇게 해줬다"고 덧붙였다.

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오타니가 선발 라인업에서 제외된 것은 지난 5일 샌디에이고 파드리스전 이후 26일 만이다. 오타니는 이달 초부터 무릎 문제가 본격 대두되기 시작했고, 결국 메이저리그 올스타전 등판도 포기했다. 이후 타격을 소화하면서도 불펜에서 무릎 상태를 점검하면서 투수 복귀의 문도 열어 놓았다. 하지만 최근 들어 무릎 뿐만 아니라 어깨 이두근 문제까지 나오기 시작하자 다저스는 결국 후반기 등판 계획을 잠정 보류했다. 오타니는 지난 26일 예정된 불펜 투구에 나서지 않았다.

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로버츠 감독은 오타니의 무릎 문제 배경을 두고 "꼭 하나의 이유 때문은 아니라고 본다. 최근 며칠 간 출루가 증가했다. 한편으로는 출루가 아예 나오지 않을 때도 있었다"며 다양한 가능성을 제기했다. 휴식일 후 이틀 만에 다시 무릎 문제가 대두된 것에 대해선 "좋은 질문이다. 다만 앞으로 무슨 일이 일어날까 예측하기 보다 그날 상태에 따라 대처해 나아갈 것"이라고 말했다.

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오타니는 29일 시애틀전에서 23호 홈런 포함 3안타 3타점 경기를 펼친 뒤 무릎 상태에 대해 "100%를 향해 나아가는 느낌이지만, 몇 퍼센트의 불편함이 있다면 쉬자는 게 팀의 방침"이라고 밝힌 바 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com