DET 상승세 제동 → "지금이 매수 적기" 다저스가 노리는 스쿠벌, 트레이드 제안 쏟아지나

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[스포츠조선 박상경 기자] 지금이 매수 적기인걸까.

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디트로이트 타이거스가 7점차 리드를 지키지 못한 채 연장 혈투 끝에 패하자, 태릭 스쿠벌 트레이드 제안이 쏟아질 것이라는 예상이 나왔다. 디트로이트는 30일(한국시각) 볼티모어 오리올스전에서 연장 12회 접전을 펼쳤으나 9대10으로 패했다. 이날 패배로 디트로이트의 시즌 전적은 51승58패가 됐고, 아메리칸리그 중부지구 선두 시카고 화이트삭스와의 승차는 6.5경기로 벌어졌다. 와일드카드 마지노선과의 격차도 4.5경기가 됐다. 한때 연승을 달리며 포스트시즌 진출 가능성을 높였던 디트로이트지만, 분위기가 차갑게 식는 모양새다.

이러자 스쿠벌 트레이드를 관망하던 여러 팀이 움직일 채비를 하고 있다. 내셔널리그 한 관계자는 31일(한국시각) MLB닷컴을 통해 "디트로이트가 스쿠벌을 내보내야 한다는 신호가 있다면 바로 이 경기"라며 "곧 디트로이트에 트레이드 제안이 쏟아질 것"이라고 전망했다.

스쿠벌은 올 시즌 뒤 FA자격을 얻는다. 디트로이트가 트레이드 없이 스쿠벌과 동행을 택한다면, 올 시즌 후 얻는 건 FA 보상 드래프트 지명권 뿐이다. 올 시즌을 앞두고 스쿠벌과 연봉 조정 신청까지 가며 '돌아올 수 없는 강'을 건넌 터라 장기 계약 극적 합의를 이룰 가능성도 거의 없어 보인다. 때문에 여러 팀이 디트로이트가 이번 트레이드 마감일 전 스쿠벌을 내보내고 상위권 유망주를 받는 선택을 할 것으로 전망했다.

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MLB닷컴은 '현재 스쿠벌 영입 경쟁에서 선두를 달리는 팀은 LA 다저스와 밀워키 브루어스, 탬파베이 레이스이며, 시카고 컵스와 애틀랜타 브레이브스도 경쟁에 뛰어들 가능성이 높다'고 지적했다. 일각에서 뉴욕 양키스와 필라델피아 필리스를 잠재적 후보로 거론되는 부분에 대해선 '두 팀 모두 다른 포지션 보강이 필요한 만큼, 스쿠벌 영입전에 뛰어들 가능성은 낮다'고 덧붙였다. 메이저리그 한 관계자는 MLB닷컴을 통해 "다저스와 밀워키, 탬파베이는 최고 수준 유망주를 가장 많이 보유한 팀이다. 스쿠벌이 이 세 팀 중 한 곳으로 가지 않는다면 놀라운 일일 것"이라고 말했다.

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다저스는 스쿠벌 트레이드설과 의도적으로 거리를 두는 모양새. 하지만 MLB닷컴은 '많은 이들이 다저스가 스쿠벌을 트레이드 영입할 가능성이 가장 높다고 보고 있다'며 '다저스는 표면적으로 선발 자원이 풍부해 보인다. 그러나 블레이크 스넬, 타일러 글래스나우가 시즌 대부분을 부상자 명단에서 보내고 있고, 오타니 쇼헤이는 최근 투구를 잠정 중단했다. 사사키 로키는 기복이 심하며 나머지 투수들도 포스트시즌 경쟁력에 물음표가 붙어 있다'고 지적했다. 그러면서 '다저스가 선발 로테이션에 스쿠벌을 추가한다면 월드시리즈 경쟁에서 엄청난 우위를 점하게 될 것이다. 스넬, 글래스나우, 오타니 복귀에 따른 부담도 줄어들게 될 것'이라고 전망했다.

또 '다저스는 MLB파이프라인 톱100 유망주 목록에 9명의 선수를 보유하고 있다. 트레이드에 활용할 수 있는 재능 있는 자원이 풍부하다. 특히 상위 5명 중 4명이 외야수이며, 이들 모두 25위 안에 랭크돼 있다'고 설명했다. 그러면서 '다저스가 스쿠벌 트레이드를 위해 저스틴 로블레스키를 내줄 수도 있는데, 이렇게 되면 디트로이트는 향후 5시즌 동안 보유할 수 있는 선발 카드를 얻게 된다'고 예상했다.

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디트로이트가 스쿠벌 트레이드에만 그치지 않을 것이라는 예상도 했다. MLB닷컴은 '디트로이트가 스쿠벌을 트레이드하기로 결정한다면 더 공격적인 자세를 취할 수도 있다. 2루수 글레이버 토레스, 선발 케이시 마이즈, 구원 투수 켄리 잰슨, 드류 앤더슨, 카일 피네건 모두 트레이드 대상이 될 수도 있다'고 관측했다. 아메리칸리그 한 관계자는 "만약 스쿠벌을 내준다면 나머지 선수들도 트레이드하지 않을 이유가 없다"며 "전부 내보내거나, 아무도 보내지 않거나 둘 중 하나인데, 디트로이트는 전부 트레이드하는 쪽으로 기우는 눈치"라고 밝혔다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com