시원한 한방! 이정후, SD전 2루타 '쾅' SF 4:1 승리 기여…송성문 또 결장

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[스포츠조선 박상경 기자] 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 샌디에이고 파드리스전에서 시원한 2루타를 신고했다.

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이정후는 31일(한국시각) 미국 캘리포니아주 샌디에이고의 펫코파크에서 펼쳐진 샌디에이고전에 5번 타자-우익수로 선발 출전해 3타수 1안타 2볼넷을 기록했다. 이날 1안타 추가로 이정후의 시즌 타율은 0.302(374타수 113안타)를 유지했다. 출루율은 0.335에서 0.337, 장타율은 0.434에서 0.436으로 소폭 상승했다. OPS(출루율+장타율)는 0.773이 됐다.

샌프란시스코가 1회초 1사 1, 3루에서 라파엘 데버스의 희생플라이로 선취점을 올린 가운데, 이정후는 2사 1루에서 타석에 들어섰다. 샌디에이고 선발 JP 시어스의 바깥쪽 초구가 볼 판정 뒤 ABS 챌린지를 거쳐 스트라이크로 번복된 가운데, 이정후는 바깥쪽 낮은 코스의 83.3마일 슬라이더를 공략했다. 하지만 센터 방면으로 빠지는 타구를 샌디에이고 유격수 잰더 보가츠가 걷어내 1루로 송구하면서 안타 기회를 놓쳤다. 샌프란시스코는 2회초 무사 1루에서 다니엘 수색의 좌월 투런포로 3-0으로 달아났다.

샌디에이고가 2회말 1점을 추각현 가운데, 이정후는 3회초 1사 1, 2루에서 다시 타석에 들어섰다. 이정후는 한가운데로 몰린 81.6마일 슬라이더 초구를 쳤지만, 1루수 땅볼로 주자를 진루시키는 데 만족해야 했다. 이정후의 진루타로 2사 2, 3루 추가 득점 상황에 만들어졌지만 샌프란시스코는 윌리 아다메스가 뜬공에 그치며 득점에 실패했다.

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이정후는 5회초 무사 1루에서 샌프란시스코 불펜 투수 완디 페랄타와 7구 승부 끝에 낮게 떨어지는 95.7마일 싱커를 골라내며 볼넷 출루했다. 페랄타의 폭투로 이정후는 2루를 밟았고, 샌프란시스코는 1사 2, 3루에서 수색의 희생플라이로 1점을 더 뽑았다. 하지만 이정후는 후속 범타로 홈을 밟지 못했다.

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네 번째 타석이었던 7회초 장타가 터졌다. 1사 1루에서 타석에 들어선 이정후는 랜디 바스케스와의 1B1S 승부에서 낮은 코스로 들어온 95.2마일 포심 패스트볼에 방망이를 내밀었다. 타구가 우중간 깊숙한 곳으로 향한 가운데 데버스가 2루를 돌아 3루까지 진루했고, 이정후는 2루에 서서 들어갔다. 후속 타자 윌리 아다메스의 땅볼 때 홈 쇄도하던 데버스가 아웃됐고, 이정후는 3루를 밟았으나 수색이 땅볼에 그치면서 다시 득점 기회를 놓쳤다.

이정후는 9회초 2사 2루에서 바스케스와 7구 승부 끝에 몸쪽 낮은 코스로 들어온 94.6마일 싱커를 골라내면서 다시 출루에 성공했다. 하지만 아다메스가 범타에 그치면서 진루에는 실패했다.

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샌프란시스코는 이날 샌디에이고를 4대1로 제압했다. 선발 로비 레이가 6이닝 4안타 1볼넷 6탈삼진 1실점 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상, 3자책점 이하) 투구를 펼쳤고, 이어 등판한 불펜이 샌디에이고 타선을 막으면서 3점차 승리를 거뒀다. 이날 승리로 샌프란시스코의 시즌 전적은 47승62패가 됐고, 2연승을 달리며 내셔널리그 서부지구 4위 자리를 지켰다. 최근 5연승 중이었던 샌디에이고는 55승54패가 됐고, 내셔널리그 서부지구 3위를 유지했다.

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한편, 샌디에이고 소속 송성문은 이날도 결장했다. 21~27일 5경기 연속 무안타에 그쳤던 송성문은 29일 콜로라도 로키스전에 대타로 나서 볼넷을 골라 출루한 바 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com