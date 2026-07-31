'무릎 통증' 오타니 빠진 날, 사사키 5.1이닝 7K 쾌투! 다저스, 시애틀 6:2 제압

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[스포츠조선 박상경 기자] 사사키 로키(LA 다저스)가 시즌 5승에 성공했다.

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사사키는 31일(한국시각) 홈구장 유니클로필드 앳 다저스타디움에서 열린 시애틀 매리너스전에 선발 등판해 5⅓이닝 5안타 3볼넷 7탈삼진 2실점을 기록했다. 총 투구 수는 90개. 이날 다저스가 시애틀에 6대2로 이기면서 사사키는 시즌 5승(5패)째에 성공했다. 지난 25일 뉴욕 메츠전에서 7이닝 9탈삼진 1실점의 퀄리티스타트 플러스(선발 7이닝 이상, 3자책점 이하) 투구로 5월 24일 밀워키 브루어스전 이후 두 달여 만이자 9경기 만에 승리 감격을 맛봤던 사사키는 뛰어난 탈삼진 능력을 앞세워 다시 승리 투수가 됐다.

오타니 쇼헤이가 무릎 통증을 이유로 결장한 가운데, 데이브 로버츠 감독은 토미 에드먼(2루수)-앤디 파헤스(중견수)-프레디 프리먼(1루수)-맥스 먼시(3루수)-무키 베츠(유격수)-카일 터커(우익수)-테오스카 에르난데스(지명 타자)-돌튼 러싱(포수)-엔리케 에르난데스(좌익수)로 선발 라인업을 짰다.

사사키는 1회초 선두 타자 콜 영을 유격수 땅볼로 처리했으나, 랜디 아로자레나에게 볼넷을 내줬다. 도미닉 캔존을 삼진 처리한 사사키는 폭투로 2사 2루 상황에 놓였으나, 훌리오 로드리게스를 뜬공 처리하면서 첫 이닝을 마무리 했다. 다저스는 1회말 베츠의 2타점 적시타에 힘입어 2-0 리드를 잡았다. 사사키는 2회초 조쉬 네일러, 칼 롤리를 연속 삼진 처리하고 루크 라일리를 땅볼로 잡으며 삼자 범퇴로 화답했다.

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3회초 사사키는 웨스턴 윌슨, 콜트 에머슨을 각각 삼진으로 잡았다. 2사후 영에게 안타를 내줬지만, 아로자레나를 뜬공으로 잡으면서 실점 없이 마운드를 내려왔다. 4회초 역시 캔존을 삼진으로 잡고 로드리게스와 네일러를 각각 뜬공 처리하는 등 안정적인 투구를 펼쳤다. 다저스는 4회말 1사 1, 2루에서 러싱의 우월 스리런포를 보태 5-0까지 앞서갔다. 사사키는 5회초 롤리를 삼진 처리하고 라일리를 뜬공으로 잡은 뒤 윌슨에게 우전 안타를 내줬지만, 에머슨을 땅볼로 잡고 무실점 투구를 이어갔다.

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하지만 사사키는 6회초 선두 타자 영에게 우중간으로 빠지는 안타를 내줬고, 파헤스가 타구를 잡지 못하면서 3루타를 허용했다. 이어진 타석에서 아로자레나에게 좌중간 2루타를 내주면서 첫 실점한 사사키는 캔존에게도 볼넷을 내주며 위기에 몰렸다. 사사키는 로드리게스를 3루수 직선타로 잡고 첫 아웃카운트를 올렸으나, 네일러에게 좌전 안타를 맞으면서 1사 만루 상황에 놓였다. 사사키는 롤리에게 밀어내기 볼넷을 허용하면서 2실점째를 기록했고, 결국 다저스 벤치를 그를 불러들이고 잭 드라이어를 마운드에 올렸다. 드레이어가 나머지 아웃카운트를 채우면서 사사키는 추가 실점 없이 경기를 마쳤다.

다저스는 6회말 터진 테오스카 에르난데스의 쐐기포로 1점을 더 보탰고, 7회부터 가동된 불펜이 더 이상의 실점을 허용하지 않으면서 6대2로 이겼다. 이날 승리로 다저스는 시즌 전적 69승40패가 됐고, 내셔널리그 서부지구 선두 자리를 지켰다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com