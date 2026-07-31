"직접 아프다고 말해줘 고맙더라", 오타니의 '롤러코스터' 같은 무릎 통증...결국 결단 내렸다

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 올시즌 6번째로 결장했다. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]보통 심각한 일이 아닌 모양이다. 스스로 결장을 결정했다.

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LA 다저스 오타니 쇼헤이가 무릎 통증을 호소하며 출전을 포기했다. 본인이 직접 데이브 로버츠 감독에게 결장 의사를 전했다.

다저스는 31일(이하 한국시각) 다저스타디움에서 열린 시애틀 매리너스와의 홈 3연전 마지막 경기에 오타니 없이 6대2로 승리했다. 경기 전 로버츠 감독은 오타니의 대타 출전이 가능하다고 했지만, 끝내 그라운드에 모습을 드러내지 않았다.

MLB.com은 '오타니는 경기 전 무릎 치료를 받으면서 통증이 새롭게 느껴져 트레이닝 스태프의 권유로 휴식을 취했다'고 전했다.

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로버츠 감독은 이날 경기를 앞두고 "그에게 가장 이익이 되는 게 무엇인지 결정하는데 있어 그가 직접 무릎이 아프다고 알려준데 대해 고맙게 생각한다. 그게 우리가 하는 일"이라고 밝혔다. 오타니가 결장을 자처한 것은 올시즌 처음이라고 한다.

오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

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오타니의 무릎에 이상이 생긴 것은 지난 6월 12일 피츠버그 파이어리츠와의 원정경기에서다. 오타니는 당시 리드오프 지명타자로 출전해 첫 4타석에서 홈런을 포함, 2타수 2안타 1타점 2득점 2볼넷으로 맹타를 휘둘렀다. 그런데 7회초 타석을 앞두고 무릎 통증을 호소해 대타로 교체됐다.

그 이전 4회 안타를 치고 나갔다가 2루 도루 시도를 하다(파울로 귀루)에서 처음 불편함을 느꼈다는 게 다저스의 설명이었다. 검진 결과 염좌(inflammation)로 나타났다.

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이후로 타격에는 별 영향이 없는 반면 피칭을 할 때마다 통증이 간헐적으로 발생했다. 7월 11일 애리조나 다이아몬드백스를 상대로 예정했던 전반기 마지막 등판을 취소했고, 생애 첫 양 리그 최다 득표에 따라 NL 지명타자로 출전하기로 했던 올스타전도 포기했다.

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오타니는 전반기 최종전을 마치고 무릎에 찬 물을 빼는 시술을 받은 뒤 올스타 브레이크 내내 휴식을 취했다. 그러나 그는 지난 19일 뉴욕 양키스타디움에서 불펜피칭을 하다 통증을 느낀데 이어 23일 필라델피아에서도 점검 차원에서 30개의 불펜피칭을 실시했지만 상태가 호전될 기미는 보이지 않았다.

게다가 오타니는 오른팔 이두근에도 뻐근한 증세가 나타나 피칭과 관련된 훈련을 무기한 연기한 상황이다.

오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

그러나 로버츠 감독은 이날 "오타니는 꾸준히 플라이오(plyos)를 해오고 있다. 이번 주말 또는 다음 주초에 캐치볼을 시작으로 빌드업에 들어가기를 바란다"고 했다. 지난 주에는 "오타니의 무릎 통증을 완화하기 위해 피칭을 멈추도록 했다. 가장 바라는 것은 무릎을 보호하는 것인데, 그런 일이 다시 일어나지 않는다는 확신을 가져야 한다"고 했었다.

결국 오타니의 피칭 훈련이 완전히 중단된 것은 아니라는 얘기다. 로버츠 감독은 "우리는 계속해서 피칭 훈련과 관련한 이야기를 나누고 있다. 모든 가능한 시나리오를 테이블에 올려놓았다. 정해진 것은 없다. 그가 몸 상태에 대해 어떻게 느껴느냐에 초점을 맞춘다. 오늘 무릎 통증을 새롭게 들었는데 좀더 이야기를 해야 한다"고 설명했다.

이날 결장에 대해서는 "그제와 어제 두 경기에서 7차례 출루했다. 그것 때문에 무릎에 추가적인 부담이 생겼을 수 있다"고 했다.

지난 29일(한국시각) 시애틀전에서 1회말 중월 솔로홈런을 날리고 있는 오타니. AFP연합뉴스

오타니는 무릎 통증 발생 이전과 이후 타격에서 뚜렷한 기록 차이를 보이고 있다. 부상 이전 63경기에서는 타율 0.305, 13홈런, 40타점, OPS 0.964를 기록했다. 그러나 이후에는 36경기에서 타율 0.263, 10홈런, 25타점, OPS 0.870을 마크했다.

로버츠 감독은 "오늘 쉬었기 때문에 내일 경기에는 새로운 컨디션으로 출전할 수 있을 것이다"면서 "4~5게임에 출전하면 또 휴식을 취할 수 있는데, 3게임을 뛰고 통증이 느껴질 수도 있는데 그러면 또 완전히 쉬어야 한다"고 덧붙였다.

오타니가 올시즌 투타 모두 쉰 것은 5월 15일, 6월 5일, 13일, 20일, 7월 5일에 이어 이날이 6번째다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com