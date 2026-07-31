40억 투자 괜히 했겠나…'헤드샷→헤드샷' 그래도 출전 자청, 사령탑도 꺾지 못한 미친 책임감

16일 잠실구장에서 열린 두산과 KT의 주중 3연전 첫 번째 경기. 타격하는 KT 허경민. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.16/

18일 잠실구장에서 열린 두산과 KT의 경기. KT 허경민이 타격을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.18/

Advertisement

Advertisement

[수원=스포츠조선 이종서 기자] "나가지 말라고 했는데…."

Advertisement

이강철 KT 위즈 감독은 31일 수원 KT위즈파크에서 열리는 한화 이글스의 경기를 앞두고 내야수 허경민의 상태를 전했다.

허경민은 지난 29일 창원 NC파크에서 열린 NC 다이노스와의 경기에 4회초 NC 선발투수 커티스 테일러가 던진 147㎞ 패스트볼에 얼굴을 맞았다.

맞는 순간 쓰러졌고, 곧바로 병원으로 이동했다.

Advertisement

큰 부상은 다행히 피했다. 당시 KT 관계자는 "병원 이동 후 CT 촬영 결과 단순 타박 소견을 들었다. 현재 약간의 어지러움 증세가 있으나 우려하지 않을 정도라는 판단"이라며 "지속적으로 선수 상태를 체크할 예정"이라고 밝혔다.

Advertisement

허경민은 30일 선발 라인업에 제외됐다. 휴식이 당연했다. 그러나 8회초 주자 1,2루에 권동진의 대타로 나왔다. 1B2S에서 임정호의 가운데 몰린 체인지업을 공략했고, 좌익수 왼쪽으로 향하는 2루타를 쳤다. 허경민은 8회말과 9회말 3루수 수비까지 소화했다.

허경민은 31일 7번 타자 겸 3루수로 선발 라인업에 복귀했다.

Advertisement

이 감독은 "어제도 나가지 말라고 했다. 그런데 수비든 뭐든 하고 싶다고 하더라. 왼손투수라서 (몸쪽) 부담이 덜하지 않을까 싶었다"고 했다.

17일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. KT 허경민이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.17/

Advertisement

이 감독이 이렇게 우려한 이유는 머리 부분에 공을 맞은 게 이번이 처음이 아니었기 때문. 2024년 시즌을 마치고 FA 자격을 얻은 허경민은 KT와 4년 총액 40억원에 계약했다.

지난해 114경기에서 타율 2할8푼3리를 기록하며 준수한 활약을 펼쳤던 허경민은 올 시즌도 주전 3루수로 시즌을 준비했다. 그러나 지난 3월31일 대전 한화 이글스전에서도 엄상백이 던진 빠른 공에 머리 부분을 맞으면서 휴식을 취해야만 했다. 이 감독도 "오른손 투수였으면 안 냈다. 두 번이나 맞지 않았나"라고 설명했다.

이날 KT는 초원준(우익수)-김현수(1루수)-안현민(지명타자)-샘 힐리어드(중견수)-김민혁(좌익수)-김상수(2루수)-허경민(3루수)-조대현(포수)-장준원(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 선발투수는 소형준이 나선다. 소형준은 올 시즌 13경기에서 6승무패 평균자책점 2.95를 기록했다. 한화를 상대로는 한 차례 등판해 6이닝 1실점을 한 바 있다.

아울러 이 감독은 맷 사우어가 방출되면서 생긴 1일 선발 공백에 대해서는 "배제성이 나간다"고 밝혔다.

수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com