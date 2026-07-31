'또 38도 훈련 불가' 역대급 더위, KIA-NC전 폭염 취소 고려하나…"애들 숨 턱턱 막히니까"[창원 현장]

폭염 탓에 31일 창원NC파크에서 경기를 치를 예정인 NC 다이노스와 KIA 타이거즈 선수들 모두 야외 훈련을 취소했다. 창원=김민경 기자

Advertisement

Advertisement

[창원=스포츠조선 김민경 기자] "나가면 애들 숨이 턱턱 막히니까. 밖에서 훈련을 아예 시킬 수가 없어요."

Advertisement

이호준 NC 다이노스 감독은 31일 창원 KIA 타이거즈전을 앞두고 선수들에게 실내 훈련을 지시했다. 기온이 38도라 야외 훈련은 도저히 불가능했다. 기상청에 따르면 경기 개시 시간인 오후 6시 30분 이후에도 37도 무더위가 지속된다.

창원을 비롯한 부산중부, 부산서부, 양산, 김해 등 경남권에는 오후 1시 기준으로 폭염중대경보가 내려졌다. 폭염중대경보는 폭염경보 지역에서 일 최고기온이 39도 이상이거나 최고 체감온도가 38도 이상일 때 내려진다.

경남 양산은 낮 기온이 41.4도까지 치솟아 국내 기상관측 사상 최고기온을 기록했다.

Advertisement

KBO 규약은 기상 특보에 따라 경기를 취소할 수 있도록 정하고 있다. 폭염주의보나 경보가 이틀 이상 지속될 것으로 예상되는 상황이라면 더위로 인한 경기 취소가 가능하다. 일 최고 기온이 35도 이상 이틀 이상 지속될 것으로 예상될 때도 취소를 검토할 수 있다. 경남 지역은 이번 주 내내 폭염이 기승을 부렸고, 폭염 취소 요건은 성립된 상태다.

Advertisement

NC 선수단은 물론, 원정 KIA 선수단도 야외 훈련 대신 실내 훈련을 택했다. 일부 투수들만 외야 쪽에서 캐치볼 훈련을 하고 있고, 야수들은 전원 실내 훈련장에서 타격을 하고 있다. 그라운드에 배팅 케이지만 덩그러니 설치된 상태다.

25일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 LG 트윈스의 경기. 폭염경보가 내려진 가운데 그라운드 온도가 50도를 기록했다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.25/

4일 잠실야구장에서 열릴 예정이던 키움과 두산의 경기가 송파 지역에 내린 폭염 경보로 인해 취소됐다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2024.08.04/

이호준 감독은 "우리도 밖에서 훈련을 지금 거의 못하고 있다. 어제(30일)는 밖에 문을 아예 잠그고 실내에서만 하도록 했다. 오늘은 감각 문제도 있어서 간단하게 칠 사람들만 밖에서 몇 개만 치도록 했다. 애들이 숨이 턱턱 막히니까 밖에서 훈련을 아예 시킬 수가 없다. 당분간은 밖에서 훈련은 안 시키려고 한다"고 이야기했다.

Advertisement

NC는 KT 위즈와 이번 주중 3연전을 치를 때도 무더위와 싸워야 했다. NC 주장 박민우는 경기 도중 "더위를 먹어 숨이 안 쉬어진다"고 말해 교체되기도 했다.

Advertisement

선수들의 건강도 염려되지만, 무엇보다 중요한 것은 경기장을 찾는 팬들의 안전이다.

KBO는 지난 2024년 8월 3일 잠실 키움 히어로즈-두산 베어스전을 폭염 경보에도 강행했는데, 두산 구단에서 파악한 온열질환 호소 관중만 5명이 나왔다. 1명은 구단에 도움을 요청해 의무실에서 치료를 받은 뒤 귀가했고, 나머지 4명은 119에 직접 연락해 앰뷸런스가 출동한 일이 있었다.

KBO는 결국 다음 날인 8월 4일 잠실 키움-두산전을 폭염을 이유로 취소했다. 현장에서 "팬분들의 건강과 안전이 최우선시돼야 한다. KBO 소속으로서 우리는 규정에 따르겠으나 안전하게 했으면 좋겠다"는 우려의 목소리가 나온 뒤였다.

26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 NC와 SSG의 경기. NC 이호준 감독이 9회말 3실점하며 경기가 연장으로 가자 아쉬워하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.26/

창원=김민경기자 rina1130@sportschosun.com