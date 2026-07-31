LG 운명을 짊어진 등판! 카라스코 내일 출격 → 염경엽 감독, 불펜투구 확인했다 [잠실 현장]

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. LG의 새 외국인 투수 카를로스 카라스코가 불펜피칭을 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. LG가 5대3으로 승리했다. 경기를 끝낸 카라스코 등 LG 선수들이 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. LG의 새 외국인 투수 카를로스 카라스코가 캐치볼을 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] LG 트윈스 카를로스 카라스코가 내일(8월 1일) 출격한다. 사실상 후반기 LG의 운명이 달린 등판이다.

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염경엽 LG 감독은 31일 잠실 두산전을 앞두고 "카라스코의 역할이 제일 클 것 같다"고 내다봤다.

LG는 후반기 시작과 함께 8연패를 당했다. 1위에서 3위까지 미끄러졌다.

1위 삼성과 승차는 4경기. 4위 KIA와 승차가 3경기다. 1위보다 4위가 더 가까워졌다.

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염 감독은 아직 희망이 있다고 봤다.

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카라스코가 1선발 역할을 해준다면 LG도 충분히 반등이 가능하다.

LG는 선발진에 전력 누수가 발생해서 큰 애를 먹었다. 톨허스트 임찬규 웰스를 제외하면 꾸준히 로테이션을 지키지 못했다. 대체 선발 요원들이 5회 이전에 무너지면서 불펜 과부하를 초래, 대량 실점 경기가 늘었다.

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하지만 카라스코가 로테이션에 연착륙하면 불펜 안정까지 도모할 수 있다.

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염 감독은 "카라스코가 안정적으로 돌아가 주면 선발이 안정적으로 돌아간다. 불펜 투구를 확인했는데 제구력이 좋은 투수다. ABS존을 어떻게 활용하고 구종을 어떻게 활용할 것인지가 관건이다. 일단 봐야 한다"고 말을 아꼈다.

카라스코는 8월 1일 잠실 두산전 선발 등판한다. 염 감독은 "투구수는 70개 정도로 끊어려고 한다"고 덧붙였다.

카라스코는 KBO리그에 온 메이저리그 출신 투수 중 최고 수준의 경력을 자랑한다.

카라스코는 2003년 필라델피아 필리스에 입단했다. 클리블랜드 가디언즈, 뉴욕 메츠, 뉴욕 양키스, 애틀랜타 브레이브스에서 활약했다.

메이저리그 통산 17시즌 343경기(선발 286경기)에 등판한 백전노장이다. 1704이닝 112승 105패 평균자책점 4.24를 기록했다. 2017시즌에는 클리블랜드 소속으로 18승을 거두며 아메리칸리그 다승 1위를 차지했다.

2026시즌에는 메이저리그 8경기에 구원 등판해 16⅔이닝 평균자책점 5.94를 기록했다. 마이너리그(AAA) 8경기(선발 6경기) 35⅓이닝 2승 1패 평균자책점 2.55를 기록했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com