"이렇게 빨리 올 줄은 몰랐다"…괴물의 회복 속도, 강백호 마침내 돌아왔다→4번 DH 전격 배치

12일 고척돔에서 열린 키움과 한화의 경기. 4회 한화 강백호가 선제 솔로홈런을 날렸다. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.12/

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[수원=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스의 강백호가 돌아왔다.

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한화는 31일 수원 KT위즈파크에서 열리는 KT 위즈와의 경기를 앞두고 강백호를 1군 엔트리에 등록했다.

강백호는 올 시즌을 앞두고 한화와 4년 총액 100억원에 계약했다.

한화에서 강백호는 완벽한 활약을 펼쳤다. 82경기에서 타율 3할1푼5리 23홈런 86타점 OPS(장타율+출루율) 0.980으로 핵심 타자 역할을 했다.

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올 시즌 4번타자로 나서며 한화 타선의 중심을 잡아왔다. 부상으로 빠지기 전까지 타점 1위를 달리며 해결사 역할을 완벽하게 해내왔다. 득점권 타율은 3할8푼7리에 달했다.

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강백호는 지난 19일 키움전에서 옆구리 부분에 통증을 호소했다. 8-4로 앞선 6회말 무사 1,2루에서 적시타를 친 뒤 옆구리에 이상을 느꼈다. 병원 검진 결과 좌측 옆구리 외복사근 손상 소견이 나왔다. 한화는 "추후 재검을 통해 복귀시점을 결정할 계획"이라고 밝혔다.

휴식을 취하며 재활에 집중했고, 빠른 회복 속도로 약 2주 만에 복귀하게 됐다. 김경문 한화 감독은 "트레이닝 파트에서 선수 부상 관리를 잘해주고 있다. 이렇게 빨리 올 줄은 몰랐다. 연습하고 수비하는 걸 보니 괜찮더라. 경기에 내도 괜찮다는 생각이 들었다"라며 "그런 부분에서 고맙더라"고 말했다.

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좌측 쇄골 염증으로 전반기 5월초부터 결장했던 채은성도 28일 복귀했다.

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 5회말 한화 채은성이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

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주축타자가 모두 돌아오면서 한화는 모처럼 '완전체'에 가까운 타선을 구성할 수 있게 됐다. 김 감독은 "(강)백호도 돌아오고 (채)은성이도 오면서 타선이 조금 더 짜임새가 있어졌다"고 이야기했다.

이날 한화는 이원석(중견수)-요나단 페라자(우익수)-문현빈(좌익수)-강백호(지명타자)-노시환(3루수)-채은성(1루수)-허인서(포수)-이도윤(2루수)-심우준(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 선발투수는 류현진.

한편, 한화는 강백호가 올라오면서 장규현을 엔트리에서 제외했다.

수원=이종서기자 bellstop@sportschosun.com