'이럴수가 또 부상' KIA 트레이드 안 했으면 어쩔 뻔했나 …"초반에 정말 잘 달려줬는데"

16일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. 4회 SSG 김재환 타구를 실책한 KIA 유격수 김규성. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.16/

Advertisement

Advertisement

[창원=스포츠조선 김민경 기자] "(박)민이랑 (김)규성이가 초반에 정말 잘 달려줬는데, 중반에 부상이 생겨서 후반 대처가 빡빡해진다."

Advertisement

이범호 KIA 타이거즈 감독은 1위 삼성 라이온즈와 주중 3연전에서 2승1패 위닝시리즈를 달성하고도 표정이 밝지만은 않았다. 올 시즌 내내 유격수와 2루수로 기여도가 높았던 김규성이 부상으로 이탈했기 때문.

KIA 관계자는 31일 창원 NC 다이노스전에 앞서 "김규성은 MRI 검진 결과 좌측 내복사근 부분 손상 진단을 받았다. 1주일 뒤면 재활군에 합류할 수 있을 듯하다. 부상 상태가 심각하진 않고, 2주 뒤에 재검진할 예정"이라고 설명했다.

장기 이탈은 피했지만, 이 감독의 머릿속은 복잡할 듯하다. 이달에만 유격수 부담을 양분했던 박민(허리 부상)과 김규성이 동시에 이탈했기 때문. 지난 23일 한화 이글스와 트레이드로 내야수 하주석을 영입하지 않았더라면, 정말 큰 구멍이 생길 뻔했다.

Advertisement

이범호 감독은 "(김)규성이는 어제(30일) 수비 연습 하다가 옆구리를 갑자기 다쳤다. (김)도영이도 슬라이딩하다가 어깨를 다쳤는데, 오늘은 나아졌다고 한다. 아니면 또 내야가 규성이도 없는데, (정)현창이를 선발로 낼 수도 없는 상황이라. (윤)도현이랑 (하)주석이, (김)선빈이 이렇게 나가면 공격적인 성향이 더 강한 친구들이라서"라며 내야 수비가 전보다 헐거워진 것을 우려했다.

Advertisement

하주석은 상황에 따라 유격수와 2루수를 번갈아 기용하려 했지만, 김규성과 박민이 동시에 빠진 지금은 주전 유격수를 맡아야 할 듯하다.

이범호 감독은 "유격수를 볼 수 있는 선수가 없다. (박)민이가 빨리 되려나 물었는데 빡빡한 것 같더라. 날씨가 워낙 더워서 또 주석이가 풀로 계속 나가긴 어렵다. 고민이 된다"고 이야기했다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 하주석이 몸을 풀고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

26일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 KIA의 경기. KIA 유격수 박민이 수비를 하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.26/

Advertisement

김규성과 박민은 개막부터 KIA 내야에서 소금과 같은 존재였다. 이 감독이 주전으로 못 박은 적은 없지만, 아시아쿼터 유격수로 영입했던 제리드 데일이 흔들릴 때 과감하게 방출할 수 있었던 배경에는 두 선수의 성장이 있었다. 타격은 여전히 아쉬움이 있지만, KIA가 올해 사실상 주전 유격수 없이 한 시즌을 잘 버티고 있는 배경에는 박민과 김규성이 있었다.

Advertisement

이 감독은 "규성이랑 민이가 수비도 잘하고, 경기에 많이 나가봤던 친구들이라 경기를 풀어 나가는 능력이 있다. 수비나 모든 게 안정적이다. 선빈이나 주석이는 휴식을 주면서 해야 하는 선수들이다. 선빈이도 계속 경기에 내보내는 것보다 한두 경기 빼면서 가니까 집중력이 생긴다. 중반까지 오면서 너무 많은 경기를 뛰어서 체력적으로 세이브해줘야 하는데, 규성이랑 민이가 갑자기 다치는 바람에"라고 토로했다.

최후의 카드로는 윤도현을 유격수, 해럴드 카스트로를 2루수로 기용하는 것도 고려하고 있다. 정말 대안이 없을 때 선택할 방법이다.

이 감독은 "윤도현 유격수는 수비 코치님이 어떻게 생각할지 모르겠다. 만약에 주석이가 몸이 불편한 상황이 생기면 도현이 아니면 현창이를 내보내야 한다. 현창이는 1회부터 9회까지 다 뛰게 하기는 아직이다. 카스트로는 올스타 때 2루 수비 연습을 시키긴 했다. 나쁘진 않은데, (이)호연이도 잘하고 있다고 하니까. 유격수는 주석이랑 현창이, 2루수는 선빈이 도현이 호연이가 돌아가면서 할 것 같다. 다만 도영이가 아프다고 하면 3루 수비가 참 신경 쓰이게 된다"고 했다.

KIA는 이날 김규성을 1군 엔트리에서 말소하면서 지난해 11월 2차 드래프트로 영입한 이호연을 불렀다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 이범호 감독이 경기를 준비하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

창원=김민경기자 rina1130@sportschosun.com