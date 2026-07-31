'38도 폭염 날렸다' KIA 김도영, 33호포 또 작렬…2위 오스틴과 2개차로 달아났다

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 8회초 2사 1,2루 KIA 김도영이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

Advertisement

Advertisement

[창원=스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈 김도영이 홈런왕을 향한 질주를 이어 갔다.

Advertisement

김도영은 31일 창원NC파크에서 열린 NC 다이노스와 경기에 3번타자 3루수로 선발 출전했다. 1회초 2사 주자 없는 상황. 김도영은 NC 선발투수 토다의 초구 슬라이더가 가운데로 몰리는 실투가 되자 여지없이 담장 밖으로 보냈다. 시즌 33호포.

3경기 연속 홈런이다. 김도영은 지난 29일 대구 삼성 라이온즈전부터 이날까지 꾸준한 홈런 페이스를 보여줬다. 수비 과정에서 어깨가 불편해지는 부상이 있었는데도 홈런 레이스는 멈추지 않았다.

이범호 KIA 감독은 "오른쪽 어깨를 드는 동작이 힘든 것 같더라. 홈런 세리머니도 왼팔을 들면서 하길래 많이 아프구나 싶었다"고 이야기했다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 8회초 2사 1,2루 KIA 김도영이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 김도영이 헛스윙 삼진을 당하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

Advertisement

김도영은 최근 7경기에서 홈런 6개를 몰아치고 있다. 단숨에 홈런 33개를 기록, 2위 오스틴(LG 트윈스, 31개)과 2개차로 거리를 벌렸다.

Advertisement

창원 지역은 폭염중대경보가 내려진 상태다. 폭염중대경보는 폭염경보 지역에서 일 최고기온이 39도 이상이거나 최고 체감온도가 38도 이상일 때 내려진다. 폭염 취소가 우려되는 상황이었다.

경기에 앞서 NC와 KIA 선수들 모두 야외 훈련을 할 수 없을 정도의 찜통더위였다. 김도영을 비롯한 KIA 타자들은 실내 타격 훈련만으로 감각을 점검해야 했는데, 김도영이 시원한 홈런으로 창원까지 찾아온 KIA 팬들의 무더위를 잠시나마 날려줬다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 8회초 2사 1,2루 KIA 김도영이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

Advertisement

창원=김민경기자 rina1130@sportschosun.com