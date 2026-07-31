KBO 충격 방출→12억 먹튀 전락, 재취업은 대성공이라니…美 복귀, 2G만에 첫 승까지 품었다

7일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KT 위즈와 SSG 랜더스의 경기. 7이닝 무실점으로 호투한 베니지아노가 미소짓고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.7/

8일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 선발 투구하고 있는 SSG 베니지아노. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.08/

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[스포츠조선 이종서 기자] KBO리그에서 방출된 외국인선수가 반등의 피칭을 펼쳤다.

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앤서니 베니지아노는 지난 4일 SSG 랜더스에서 웨이버 공시됐다.

올 시즌 SSG는 베니지아노와 시즌을 함께 시작했다. 원래 영입하려고 했던 드류 버하겐이 메디컬 문제로 최종 합의를 하지 못했고, SSG는 베니지아노를 영입했다. 총액 85만 달러(약 12억원)에 계약을 안기며 올 시즌 활약을 기대했다.

1m96의 큰 키의 좌완 투수인 베니지아노는 지난해까지 40경기에 나와 40⅔이닝 1승5홀드 평균자책점 3.98의 성적을 남겼다.

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마이너리그에서 대부분 선발투수로 던지면서 KBO리그에서의 선발로서 활약을 예고했다. 영입 당시 SSG는 "젊고 강력한 구위, 좌완 선발이라는 희소성, 그리고 풍부한 이닝 소화 능력과 공격적인 투구 스타일을 높이 평가하고 있으며, 팀 컬러에 부합하는 특성을 갖춘 베니지아노가 향후 선발 로테이션에서 핵심 역할을 할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

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KBO에서는 인상 깊은 활약을 펼치지 못했다. 16경기에 등판해 2승5패 평균자책점 6.10으로 부진한 모습을 보여줬다. 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책점 이하) 피칭은 1차례에 불과했다. 결국 전반기를 마치기 전에 짐을 싸야했다. SSG는 페드로 아빌라를 베니지아노의 대체 선수로 영입했다.

7일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KT 위즈와 SSG 랜더스의 경기. SSG가 7대0으로 승리한 가운데 7이닝 무실점으로 승리투수가 된 베니지아노가 기쁨을 나누고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.7/

베니지아노도 곧바로 새 보금자리를 찾았다. 텍사스 레인저스와 마이너 계약을 하면서 반등을 노렸다.

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텍사스 산하 트리플A 라운드락 익스프레스 소속이 된 베니지아노는 26일 첫 등판을 했다. 결과는 참담했다. ⅓이닝 2안타 1탈삼진 2실점(1자책)으로 부진했다.

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새로운 구단에서도 힘겨운 시간이 이어지나 싶었지만, 두 번째 등판에서 승리까지 품었다.

31일 애리조나 다이아몬드백스 산하 트리플A 구단인 리노 에이시스와의 경기에서 4이닝 3안타 무4사구 5탈삼진 무실점의 피칭을 펼쳤다.

선발 코디 브래드포드가 4이닝을 던진 뒤 베니지아노가 5회부터 등판했다. 첫 타자부터 삼진을 잡은 베니지아노는 2사 후 연속 안타를 맞았다. 그러나 뜬공으로 이닝을 끝냈다.

6회와 7회를 모두 삼자범퇴로 막은 베니지아노는 8회 연속 삼진으로 2사를 기록했다. 이어 2루타를 맞았지만, 후속 타자를 삼진으로 돌려세웠다. 총 투구수는 48개에 불과했다. 33개가 스트라이크일 정도로 안정적이고 공격적인 피칭을 펼쳤다.

경기는 5대0으로 라운드락이 이겼고, 베니지아노는 새로운 팀에서 첫 승을 신고했다.

SSG에서는 웃지 못했지만, 베니지아노에게는 또 하나의 기회가 열린 순간이 됐다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com